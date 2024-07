Juve, addio a un top assoluto: maxi intreccio Guardiola

Un top assoluto della Juve è vicinissimo a lasciare il club bianconero nei prossimi giorni: Guardiola cambia tutto

Operazioni in entrata e in uscita in casa Juve, le porte sono girevoli come non mai in questi caldi giorni di luglio. Ogni reparto è toccato dalla rivoluzione che Giuntoli e Thiago Motta hanno in mente e nessuno, nemmeno i big, sono esenti da possibili cessioni. Il dirigente bianconero è stato categorico: non ci sono incedibili.

Si avvicina così l’addio per un super big della rosa, uno dei protagonisti indiscussi degli ultimi anni. A dire il vero questa cessione era alquanto annunciata, tanto che è stato già preso il sostituto. Nelle ultime ore, però, si è avuta l’accelerata decisiva che può portare all’addio definitivo. E la colpa sarebbe di…Pep Guardiola! Cosa c’entra l’attuale tecnico del Manchester City col mercato della Juve?

Guardiola sulla strada della Juventus: così cambia tutto

L’addio annunciato è quello di Wojciech Szczęsny che lascerà la Juve dopo ben sette anni, tutti vissuti da difensore dei pali bianconeri. Il polacco ha raccolto l’eredità di un certo Buffon che aveva passato i precedenti due decenni con la maglia del club piemontese.

La porta della Juve è stata affidata a Michele Di Gregorio, al primo grande step della sua carriera dopo l’esperienza al Monza. Intanto Szczesny è pronto a lasciare Torino. Su di lui c’era da tempo l’Al Nassr, club saudita che però ha deciso di virare con decisione su Bento, chiudendo l’affare. Con il futuro di Ederson ancora tutto da scrivere, i Citizens – stando a quanto riferito da Ben Jacobs – avrebbero dunque avviato dei sondaggi esplorativi per Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale, accostato in tempi e in modi diversi proprio alla Juventus – sarebbe uno dei profili monitorati dal club inglese.

Si tratta di una scelta che sorprende fino ad un certo punto. Negli ultimi anni Donnarumma ha mostrato una crescita esponenziale anche in fase di impostazione. Tra i pali, inoltre, Gigio ha confermato anche agli ultimi Europei di essere un vero e proprio totem, riuscendo a salvare la porta degli Azzurri in molte circostanze con interventi da vero numero uno. Da qui la chiamata di Guardiola, con il City che potrebbe far saltare il banco con un’offerta da capogiro con cui sparigliare le carte. Staremo a vedere cosa succederà.