Juventus, batosta UFFICIALE: salta il nuovo colpo sulla fascia

Juventus, batosta UFFICIALE. Il calciomercato della società bianconera sta vivendo una stagione intensa. Immancabili, però, le brutte notizie.

Quale volto avrà la nuova Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli? Quando si parla di calciomercato neanche i diretti interessati sanno con certezza dove andranno a parare. Infinite le dinamiche del mercato. Infinite gli imprevisti.

L’unica certezza che sembra palesarsi è la manifesta volontà della nuova coppia bianconera di resettare tutto, o quasi, del recente passato bianconero. Sembra quasi un ulteriore input richiesto dalla proprietà. Tutto ciò che può ricordare la gestione di Andrea Agnelli deve essere cancellato, sia esso un riferimento dirigenziale che tecnico. In effetti un buona tabula rasa si sta attuando all’interno della Juventus, già decisamente diversa rispetto a quella di qualche settimana fa. Al momento, però, Cristiano Giuntoli non è nemmeno a metà della sua opera di profonda ristrutturazione dell’organico bianconero. Sono ancora numerose le operazioni in uscita, determinanti per finanziare nuovi ingressi. E i nuovi ingressi hanno volti e nomi ben precisi. Alcuni di loro sembrano pronti ad approdare, presto o tardi, alla Continassa. Altri sembrano destinati ad essere cancellati dalla lista.

Altra batosta per la Juventus. Niente Adeyemi!

Nella nuova Juventus di Thiago Motta un ruolo determinante lo avranno gli esterni. Ed in una Juventus che quasi sicuramente perderà sia Federico Chiesa che Matias Soulé vi è la necessità di esterni di qualità.

Nel giro di ventiquattr’ore Cristino Giuntoli ha incassato due notizie assai poco gradite. Jadon Sancho, esterno del Manchester United, prima scelta della Juventus, sembra destinato al PSG. Al suo posto il direttore tecnico bianconero ha pensato a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Il direttore sportivo del club tedesco ha rilasciato un’intervista a Ruhr Nachrichten BVB, dove si è espresso chiaramente sul futuro del 22enne esterno tedesco: “Non abbiamo mai aperto una porta alla sua cessione. Per noi questo non è affatto un problema. Ogni giorno c’è un nome sulla stampa che presumibilmente vuole andarsene e quanto guadagneremmo a quel punto…“. Tattica o il ds dei gialloneri ha detto la verità?

In caso di seconda ipotesi sarebbero guai seri per Cristino Giuntoli. Un altro obiettivo ‘top’ da depennare.