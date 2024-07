Koopmeiners-Juve, clamoroso dietrofront: tifosi bianconeri distrutti

Il club bianconero rischia di ‘perdere’ un obiettivo importante, occhio al rendimento dell’olandese

L’estate bianconera prosegue spedita verso la prossima stagione. Iniziata la seconda parte del ritiro presso il quartier generale di Adidas, in Germania, la dirigenza della Juventus continua a lavorare sul mercato, sia in entrata che in uscita.

Già diversi i colpi messi a segno dai bianconeri nel corso di quest’estate. Su tutti quello di Thiago Motta in panchina, che ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione juventina. A partire dal portiere, con l’acquisto di Di Gregorio, seguito poi dal giovane Cabal per la difesa e da Douglas Luiz e Khephren Thuram per il centrocampo rinnovato dopo l’addio di Rabiot.

In uscita, invece, i rumors legati ad un possibile addio di Chiesa, e il pressing della Roma per portare nella capitale Soulè, stanno alimentando il mercato bianconero. Nelle retrovie, inoltre, anche Mattia De Sciglio e Arthur Melo sembrano sulla strada dell’addio, rispettivamente verso Monza e Como. Attenzione, però, perchè la Juventus non si ferma per quel che riguarda il mercato in entrata, con un nome sulla lista che potrebbe fare contenti molto tifosi bianconeri.

Juventus, Koopmeiners sulla lista ma occhio al rendimento: i dubbi salgono

Teun Koopmeiners è uno degli obiettivi della Juventus per la trequarti. L’olandese classe 1998 è apprezzato dal nuovo tecnico bianconero, che lo vedrebbe bene inserito nel suo sistema di gioco. Koopmeiners viene a un’ottima stagione all’Atalanta, per la quale quale ha segnato 12 gol e 5 assist in Serie A.

Il club bergamasco chiede circa 60 milioni per il cartellino di Koopmeiners, ma la Juventus non vorrebbe andare oltre i 45. Un gap che, però, potrebbe essere colmato dalla volontà del giocatore di intraprendere una nuova avventura. Attenzione, però, perchè tra gli esperti ci sono parecchi dubbi in merito alle prestazioni dell’olandese. Ne ha parlato l’ex difensore della Juventus ora vice allenatore dell’Ascoli Sergio Porrini, che non ha nascosto le sue perplessità.

“È un calciatore importante, ma sono sempre scettico sui calciatori che vengono dalla gestione di Gasperini. È un allenatore che riesce sempre ad ottenere i 200% dai suoi calciatori, ma poi non riescono mai a ripetersi quando escono dalla sua mentalità. In campo Koopmeiners non si discute, ma sono curioso do vederlo in un sistema di gioco diverso”, ha commentato Porrini.