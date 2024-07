La Juve mette le mani sul nuovo Dybala: 007 in azione

La Juve mette le mani sul nuovo Dybala, gli emissari bianconeri non sono passati inosservati. Ma non erano gli unici.

Il quartier generale dell’Adidas, nella cittadina tedesca Herzogenaurach, sta assistendo alla nascita di una “nuova” Juventus. Una Juve che ha voglia di voltare pagina dopo tre stagioni in cui molte cose non sono andate per il verso giusto. E soprattutto di aprire un ciclo con Thiago Motta in panchina.

L’uomo a cui la Signora si è affidata per ricostruire è Cristiano Giuntoli, che dopo un anno di “riflessioni”, se così possiamo definirle, è finalmente passato all’azione. I bianconeri in queste prime settimane di calciomercato hanno già annunciato quattro giocatori. Il primo è stato il brasiliano Douglas Luiz, per il quale la Juventus ha dovuto sacrificare due giovani interessanti come Barrenechea e Iling Jr. Poi sono arrivati Khephren Thuram dal Nizza e Michele Di Gregorio dal Monza: il francese era in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo, un reparto che molto probabilmente uscirà rivoluzionato da questa sessione; il portiere invece era una richiesta esplicita del nuovo allenatore. L’ultimo in ordine di arrivo invece è il terzino sinistro colombiano Cabal, reduce da una buona stagione al Verona.

La Juve mette le mani sul nuovo Dybala, piace Garro del Corinthians

Il mercato della Juventus però non è certo finito qui. Giuntoli dovrà presto sostituire Chiesa e continuare il “restyling” degli altri reparti, anche in base alle prossime uscite.

🚨🆕 EXCLUSİVE #VaiCorinthians 🇦🇷

Zenit, Juventus and AS Roma scouts watched Rodrigo Garro, the 26-year-old Argentina player of Corinthians, during the match against EC Bahia. pic.twitter.com/i98KQ21xW6 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 23, 2024

Il responsabile dell’area tecnica bianconera è concentrato sui grandi obiettivi (Koopmeiners, Adeyemi), ma i suoi collaboratori stanno cercando di imbastire anche trattative cosiddette “minori”, come quella che potrebbe portare a Torino il centrocampista argentino Rodrigo Garro, di proprietà del Corinthians e con il passaporto italiano. Sul classe 1999, stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur su X, ci sarebbero anche lo Zenit San Pietroburgo e la Roma: durante la partita tra il club di San Paolo e il Bahia, domenica scorsa, c’erano degli osservatori delle tre società.