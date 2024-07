Repulisti Juve, Locatelli via in prestito con diritto di riscatto: il suo nuovo club

Arriva una notizia importante per il mercato della Juventus e per il futuro di Manuel Locatelli, lontano dai bianconeri

Il centrocampista ex Sassuolo potrebbe finire in un nuovo club a breve, nell’ottica di un completo repulisti a centrocampo, dopo l’arrivo di Douglas Luiz e Thuram e la partenza di Adrien Rabiot.

L’obiettivo chiaro della Juventus in questa stagione è tornare ad essere competitiva per lo Scudetto. L’ingaggio di Thiago Motta procede in questa direzione e dopo il grande exploit con il Bologna tutti si aspettano risultati da sogno anche con La Vecchia Signora. Cristiano Giuntoli sta finalmente operando con il suo metodo sin dall’inizio dell’estate, cosa che non è stato possibile fare lo scorso anno.

Il football director bianconero ha ben chiare le necessità della squadra per tornare ad essere competitiva ai massimi livelli e come prima cosa sa di dover rinforzare il centrocampo. La partenza di Rabiot, deciso a non rinnovare il contratto con la Juve, è di certo una brutta mazzata ma a fronte di questo hanno già varcato i cancelli della Continassa Khephren Thuram e Douglas Luiz. L’Atalanta tiene duro per Koopmeniners ma il prossimo obiettivo resta comunque lui e ci sono buone possibilità che alla fine si possa trovare una soluzione.

La Juventus pensa alla cessione di Locatelli: la Fiorentina è alla finestra

Con una mediana completamente ridisegnata chi potrebbe lasciare Torino è Manuel Locatelli. Per l’ex centrocampista di Sassuolo e Milan l’esclusione dai convocati per gli Europei in Germania è stato un duro colpo. La prospettiva di perdere la titolarità con la Juve nel prossimo anno non gli piace e per questo si potrebbero aprire degli spiragli di mercato inattesi. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de “La Nazione”, su Locatelli ci sarebbe il pressing della Fiorentina.

Trovare un accordo con il ragazzo potrebbe non essere un problema ma c’è da convincere Giuntoli a lasciarlo partire per una cifra congrua. Le richieste dovrebbero aggirarsi attorno ai 25 milioni, mentre la Viola vorrebbe provare a strappare un prestito con diritto di riscatto per dilazionare il pagamento. Se ne riparlerà comunque nella fase finale del mercato, quando entrambe le società avranno le idee più chiare sul da farsi. Il classe ’98 rischia di diventare un pezzo pregiato per Palladino, che a suo volta deve far fronte all’addio di Arthur e alla partenza di Castrovilli (direzione Lazio a parametro zero).