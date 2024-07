Schumacher, colpo di scena: l’annuncio non passa inosservato

Uno dei familiari più stretti di Michael Schumacher ha fatto un annuncio sconcertante, che in pochissimi si aspettavano.

A distanza di dieci anni dal terribile incidente sugli sci che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher, l’ondata di affetto nei suoi confronti non si spegne. Le notizie che trapelano sulle sue condizioni sono pochissime se non nulle, su precisa volontà della famiglia di tutelare la sua privacy da eventuali speculatori, anche se la speranza che la cosa possa cambiare resta sempre.

In pochissimi hanno la possibilità di visitarlo personalmente, ma sono ovviamente chiamati a mantenere il riserbo su quello di cui sono a conoscenza. L’ultima novità emersa lo riguarda solo indirettamente, ma ha davvero colto di sorpresa tutti, pochissimi si aspettavano uno scenario del genere.

L’annuncio dei familiari di Michael Schumacher sorprende tutti

A uscire allo scoperto in merito a una novità importante che coinvolge la sua vita privata è uno dei familiari più stretti di Michael Schumacher, il fratello Ralf, che gli appassionati di motori conoscono bene visto che in passato anche lui ha gareggiato in Formula 1. Lui è sempre stato riservatissimo, per questo pensare che lui parlasse di un aspetto della sua vita intima ha sorpreso tutti, ma per lui era importante farlo.

L’ex pilota ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui vediamo due uomini di spalle abbracciati intenti a guardare un tramonto, immagine che evoca romanticismo. Uno di loro è proprio Ralf, l’altro il suo compagno Etienne.

Il tedesco è stato sposato con la modella e conduttrice televisiva Cora Brinkmann, da cui ha avuto un figlio, David, ora 22enne, che ha deciso di seguire le orme del papà in un’altra categoria, il DTM, ma oggi ha sentito il bisogno di parlare apertamente del suo orientamento sessuale, diverso dal passato. “La cosa migliore nella vita è avere al proprio fianco il partner giusto con cui condividere tutto“: ha spiegato nella didascalia a corredo della bella immagine.

Tantissime persone hanno apprezzato il suo gesto e non hanno esitato a mostrare loro sostegno. Nel corso della storia sono stati davvero pochissimi i protagonisti del motorsport che hanno apertamente dichiarato la propria omo o bisessualità, anche per questo il gesto di Ralf può essere riconosciuto in modo positivo. In tempi più recenti hanno parlato della loro situazione personale l’ex vincitore alla 24 ore di Le Mans Danny Watts, Abbie Eaton e Sarah Moore (entrambe partecipanti alla W Series) e Richard Morris, ex pilota nella Britcar Endurance e fondatore dell’associazione a tutela dell’inclusività nel motorsport, Racing Pride.