Tifosi della Juve distrutti, si ritira a soli 29 anni: quasi nessuno ci crede

Nel pieno dell’estate e del calciomercato, arriva una notizia che stupisce i tifosi della Juventus: si ritira 29 anni.

Ci sono eventi davvero senza spiegazione che si verificano nel mondo del calcio, al di là di ogni pronostico, e stupiscono. Anche in negativo. Per i tifosi della Juventus sta accadendo in questi giorni, generando vari interrogativi poiché nessuno si aspettava una decisione così drastica come quella del ritiro, ad appena 29 anni.

Spesso a giocare contro l’ascesa professionale sono anche le responsabilità e la pressione, che si avverte quando si gioca in squadre così importanti che t’impediscono di prenderti il tuo tempo ed esigono il massimo fin da subito. Accade senza dubbio a chi indossa la maglia del Real Madrid, ad esempio, ma anche quella della Juventus. Il giocatore in questione è legato da un filo a entrambe le squadre.

Appena otto anni fa esordiva con la casacca dei blancos in Copa del Rey con la promessa del successo, che sembra poter confermare segnando al debutto oltre che per il nome cucito dietro la maglia. Il classe 1995 in questione è Enzo Zidane, collegato quindi ai bianconeri grazie alla carriera del padre, leggenda della Juventus dal 1996 al 2001.

Mondo bianconero incredulo: il figlio della leggenda può già ritirarsi

Di certo non sarà stato facile per Enzo Zidane farsi spazio silenziosamente e con i tempi necessari a lui vantando un simile cognome. Lo ha raccontato lui stesso in occasione di un’intervista alcuni anni fa a ‘MARCA’: “Quanta pressione in questo cognome e sarà sempre così. Le persone ti paragonano, ti criticano. Vogliono di più da te, dicono che sei lì perché sei un figlio di chi sei”. Di certo la carriera del primogenito di Zidane inizia da sogno: una chance in prima squadra col Real. Dopo il percorso nelle giovanili delle Merengues, con Mourinho sulla panchina di Madrid si allena con i “grandi”, salvo poi passare al Castilla, di cui diviene anche capitano fino all’esordio in Copa del Rey di cui sopra.