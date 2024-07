Affare fatto tra Juve e Napoli, ora è ufficiale: trasferimento inaspettato

By

Non ci sono più dubbi: è arrivata l’ufficializzazione della conclusione del clamoroso affare tra la Juventus e il Napoli

A dispetto della loro storica rivalità, la Juventus e il Napoli non hanno mai disdegnato di fare affari così come non sono rari gli incroci tra i bianconeri e gli azzurri. Basti pensare a quanto accaduto negli ultimi 12 mesi. Cristiano Giuntoli, il demiurgo del terzo scudetto dei partenopei, dal luglio dello scorso anno è il Managing Director Football della ‘Vecchia Signora’. Percorso inverso per Giovanni Manna, nuovo Direttore sportivo del club di De Laurentiis dopo 5 anni nell’organigramma bianconero.

Ma l’asse Napoli-Torino, sponda bianconera, è sempre caldo anche sul fronte dei calciatori. La lettera ai tifosi del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo – in cui l’ex Empoli giura amore eterno al club partenopeo (anche se, riecheggiando Henri de Regnier, “l’amore è eterno finché dura“) – ha messo una pietra tombale sulla possibilità di un suo approdo alla corte di Thiago Motta. Tuttavia, a sorpresa è arrivata l’ufficializzazione di un inaspettato trasferimento che perpetua la tradizione degli affari tra i bianconeri e gli azzurri.

Juventus Women, cinque calciatrici al Napoli

Dopo l’addio, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, della centrocampista francese Ella Palis e l’arrivo di Alisha Lehmann, una delle migliori calciatrici in circolazione nonché la più seguita sui social per il suo irresistibile fascino, continua il processo di rinnovamento della Juventus Women: è ufficiale, infatti, il trasferimento al Napoli di 5 calciatrici.

A renderlo noto la stessa Juventus Women con un comunicato postato sui propri canali social: “Nella stagione 2024/2025 saranno cinque le giocatrici bianconere che giocheranno in prestito al Napoli Femminile: è ufficiale, infatti, il passaggio a titolo temporaneo di Melissa Bellucci, Alice Giai, Gloria Sliskovic, Ginevra Moretti e Manuela Sciabica. A loro si aggiunge Michela Giordano che si trasferisce invece a titolo definitivo”.

Avventura all’ombra del Vesuvio, dunque, per Melissa Bellucci, centrocampista classe 2001, dopo la seconda parte della scorsa stagione in prestito alla Fiorentina. Anche Alice Giai, che ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus legandosi al club bianconero fino al 30 giugno 2026, giocherà questa annata in prestito al Napoli. Classe 2005, Gloria Sliskovic, 4 apparizioni con la prima squadra nell’ultima stagione, rinforza il pacchetto arretrato del Napoli Femminile.

Dopo la firma del suo primo contratto da professionista con la Juventus con la quale ha già esordito in Prima Squadra, anche l’attaccante classe 2005 Ginevra Moretti e la classe 2006 Manuela Sciabica, ultimo arrivo in casa Juventus, giocheranno la stagione 2024/2025 in prestito al Napoli Femminile.

Trasferimento, invece, a titolo definitivo, con diritto di riacquisto in favore del club bianconero, per la centrocampista classe 2002 Michela Giordano che, dopo l’esperienza in prestito alla Sampdoria, passa al Napoli Femminile.