Batosta Juve, sfuma definitivamente il colpo a centrocampo

Non giungono buone notizie sul fronte mercato per la Juventus con i bianconeri che vedono saltare un’importante operazione.

Sembra essere completamente sfumata un’operazione di mercato dei bianconeri che ora dovranno cambiare i propri piani.

Cristiano Giuntoli è in costante contatto con Thiago Motta per cercare di sistemare l’organico a disposizione del tecnico italo-brasiliano. In questi primi giorni di allenamento l’ex Bologna sta valutando il materiale umano a propria disposizione facendo delle valutazioni su chi potrà restare ancora a Torino o chi dovrà essere ceduto per fare cassa e sfoltire la rosa.

Calciomercato Juventus, salta la cessione: tutto da rifare

Stando a quanto affermato da Il Gazzettino, appare sfumato il colpo Hans Nicolussi-Caviglia per il Venezia con il giocatore che vorrebbe provare a giocarsi le sue chance in bianconero, almeno fino a quando il club non riuscirà a chiudere un altro affare a centrocampo.

Una mancata cessione che va però a rovinare i piani della Juventus che sperava di sfoltire la rosa a disposizione di Thiago Motta con il passaggio del classe 2000 ai lagunari. Un’operazione che avrebbe portato la società a tagliare l’organico ed il monte ingaggi potendo poi dare l’assalto ad agosto a quello che è il vero e proprio obiettivo in mezzo al campo: Teun Koopmeiners.

L’olandese resta sempre in cima alla lista delle preferenze di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta con il direttore sportivo che deve trovare la giusta formula per accontentare l’Atalanta. Gli orobici infatti continuano a chiedere circa 60 milioni di euro per il proprio gioiello finito nel mirino anche di diversi club di Premier League. La volontà della Juventus è quella di chiudere il colpo grazie all’inserimento di una o più contropartite tecniche che possano provare ad abbassare la richiesta economica del club di Percassi. In questo senso si è provato, finora senza successo, a mettere sul piatto i cartellini di Miretti e Huijsen.

Per quanto riguarda Nicolussi-Caviglia al momento sembra essere tutto fermo con il centrocampista che resterà quindi a disposizione di Thiago Motta fino a quando non giungerà una proposta che dovesse convincere sia la Juventus che il calciatore. In passato anche il Parma si era fatto avanti per il mediano senza però presentare una proposta ufficiale. Con un contratto fino al 2026 in essere, la Juventus chiede almeno 6-7 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del ragazzo. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l’agente del ragazzo per fare il punto della situazione.