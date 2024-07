Dalla Juve all’Atletico, firma in arrivo: che mazzata per i tifosi bianconeri

Mazzata tremenda per i tifosi della Juve: dal club bianconero all’Atletico Madrid, non ci sono più margini per vederlo a Torino. Firma in arrivo

Niente Juve, se ne va all’Atletico Madrid. A gongolare non sono i tifosi bianconeri, che pure ci avevano sperato fino all’ultimo, ma quelli colchoneros e soprattutto Diego Simeone. L’addio era dato quasi per certo, ma si attendeva la conclusione dell’Europeo per saperne di più.

La rivoluzione attuata da Giuntoli e Thiago Motta, nonostante la politica del “non esistono incedibili”, non includeva il giocatore in questione. Anzi, la volontà della società era quella di proseguire insieme così come dichiarato dallo stesso protagonista. Su una cosa però non si transige: i rinnovi di contratto. Le proposte della dirigenza possono essere al massimo di poco superiori a quanto i big guadagnano attualmente.

Niente Juve nel suo futuro, se ne va all’Atletico Madrid: la situazione

Così è andata anche con Adrien Rabiot. Il contratto del francese era in scadenza al 30 giugno, dopo il rinnovo-ponte dello scorso anno. L’ex PSG, infatti, aveva firmato per una sola stagione allo stesso prezzo di quello precedente per venire incontro alla società alle prese con i noti problemi finanziari dell’estate 2023.

La promessa fatta con Giuntoli era quella di riparlarne nel corso dell’anno per trovare un nuovo accordo, visto che le parti volevano proseguire insieme. Alla fine però non si è riusciti a trovare una quadra, per i motivi spiegati sopra. Rabiot voleva aumentare sensibilmente il proprio ingaggio con la Juve non disponibile ad accogliere le sue richieste. Da qui l’addio maturato alla naturale scadenza del contratto.

Il francese ha preferito dedicarsi al proprio futuro dopo l’Europeo, ma è chiaro che non sarà alla Juve. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il classe ’95 non resterà in serie A perché le altre squadre a lui interessate come Milan e Napoli non hanno affondato il colpo. I club che lo hanno messo nel mirino in maniera seria provengono dalla Premier League e soprattutto dalla Liga spagnola.

In particolare sono i due club della Capitale iberica con il Real di Ancelotti che lo lanciò nel PSG e soprattutto l’Atletico di Simeone. Il tecnico argentino apprezza tantissimo il francese e ha fatto espressamente il suo nome alla dirigenza che ha intenzione di accontentarlo. Rabiot è dunque pronto ad unirsi ai colchoneros e la firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni con buona pace dei tifosi della Juve che devono incassare la mazzata di non vedere più “Cavallo Pazzo” tra i propri beniamini.