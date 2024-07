Douglas Luiz, bomba a orologeria in casa Juve: l’annuncio fuga ogni dubbio

Annuncio importante su Douglas Luiz alla Juventus, e non solo: scenari inattesi per il brasiliano e per i bianconeri

La Juventus continua a lavorare alacremente in campo e fuori, per arrivare il più pronta possibile al via della nuova stagione, una annata in cui i bianconeri dovranno provare a essere protagonisti in Italia e in Europa. Anche se non sarà facile, nel nuovo ciclo targato Thiago Motta, per il quale c’è curiosità ma anche la consapevolezza che potrebbe servire un periodo di fisiologico assestamento per assorbire le novità nella rosa e nel gioco.

Al tecnico italobrasiliano sono stati già regalati quattro nuovi innesti di mercato, anche se uno, per ovvi motivi, non si è ancora visto. Douglas Luiz è ancora in vacanza, dopo la Coppa America con il Brasile, ma si attende di vederlo all’opera, trattandosi di un colpo per il quale la Juventus ha investito molto.

Sul brasiliano, ha rilasciato dichiarazioni interessanti, a ‘Newssuperscommesse’, il giornalista Ricky Buscaglia di ‘DAZN’, spiegando: “E’ un giocatore che l’anno scorso, all’Aston Villa, mi ha colpito tantissimo. E’ il colpo più importante del mercato in Serie A, finora. Anche se siamo a metà luglio e ancora molto può succedere. Con Thiago Motta può fare molto bene, la Juventus non aveva un giocatore simile“. Dunque, potremmo essere di fronte all’arma in più dei bianconeri per la prossima annata.

Juventus, Douglas Luiz non basta: la rivelazione su Koopmeiners

La Juve, però, non vuole certo fermarsi sul mercato. E nonostante il muro dell’Atalanta, continua a insistere per Teun Koopmeiners, un tipo di giocatore che potrebbe davvero spostare gli equilibri.

Buscaglia ha rilasciato frasi interessanti anche sull’olandese dei nerazzurri. Ecco cosa ha dichiarato: “Non sono un esperto di mercato, al momento fanno fede le frasi di Percassi che ha spiegato di non volerlo vendere. Il mercato comunque è volubile, se ci sarà un’apertura avverrà a fine mercato. In ottica Juve, è un giocatore che può adattarsi a qualunque squadra e a qualunque schieramento tattico vista la sua intelligenza”.

Insomma, strada in salita per i bianconeri, che però potrebbero avere ancora una chance da giocarsi. Giuntoli continua a essere molto attivo sul mercato e proverà certamente ancora qualche altro colpo di teatro, tra entrate e uscite, per stravolgere ulteriormente il volto della Juventus, per cambiare tutto e tornare a vincere seguendo una nuova strada.