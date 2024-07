È ufficiale, la Juve si priva di un altro calciatore: va via in prestito

La Juventus continua ad essere protagonista della sessione estiva del mercato. Ufficializzata un’altra partenza: c’è il comunicato

E’ una sessione estiva del mercato quanto mai intensa per la Juventus, protagonista fin qui di numerose operazioni di mercato. Tanti i giocatori che, in queste settimane, hanno già raggiunto Torino come ad esempio Khephren Thuram, Michele Di Gregorio e Juan Cabal senza dimenticare poi lo sbarco in bianconero di Alisha Lehmann, prelevata dall’Aston Villa e destinata a potenziare la squadra femminile. Altri acquisti sono in cantiere, tra cui quello di Jean-Clair Todibo. Ora, però, il club darà la precedenza alle cessioni.

Sono infatti tanti gli elementi del gruppo guidato da Thiago Motta destinati a fare le valigie a stretto giro di posta. Dean Huijsen, ad esempio, è conteso dal Paris Saint Germain e dal Bayer Leverkusen. Il tecnico dei tedeschi Xabi Alonso ha avuto modo di parlare telefonicamente con il padre del classe 2005 il quale preferirebbe trasferirsi in Francia. Alla corsa, intanto, si è iscritto anche lo Stoccarda. Segnato, poi, il futuro di Matias Soulé che ha deciso di stoppare i contatti con il Leicester in modo tale da dare priorità alla Roma.

I giallorossi hanno già trovato l’accordo con l’argentino, sulla base di un quinquennale da 2.5 milioni. Resta da convincere il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che dalla sua partenza conta di incamerare almeno 30 milioni. La fumata bianca, dopo le ultime interlocuzioni, appare all’orizzonte: decisiva, in tal senso, la decisione dei capitolini di inserire nell’accordo una percentuale sulla futura rivendita compresa tra il 15% ed il 20%.

Juventus, ufficiale un’altra cessione: c’è il comunicato bianconero

Via pure Daniele Rugani (finito nel mirino dell’Arabia Saudita) e Weston McKennie (piace al Fenerbahce). Numerose, poi, le operazioni riguardanti la Next Gen. La società, da un lato, ha provveduto a prolungare i contratti di Simone Guerra e del capitano Fabrizio Poli e, dall’altro, ingaggiato Federico Macca (dal Francavilla) e David Puczka (dall’Admira Wacker). Ufficializzato inoltre, tramite un comunicato pubblicato sui canali social, l’addio di Giovanni Garofani.

Next Gen | Garofani rinnova e va in prestito al Monopoli 🧤 In bocca al lupo, Giovanni! — JuventusFC (@juventusfc) July 23, 2024

Il portiere classe 2002, legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2026, è stato ceduto in prestito al Monopoli. Nel campionato di Lega Pro affronterà quindi i suoi ex compagni, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e acquisire ulteriore esperienza. La scorsa stagione, per lui, è stata sfortunata a causa di un infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori: soltanto una presenza in campo, datata 2 settembre. Ora ecco la chance per riscattarsi e recuperare il tempo perduto.