Guardiola fa saltare il banco, una stella via dalla Juve per soli 6 milioni

Guardiola rovina i piani della Juventus, pronto a far saltare il banco: la stella bianconera va via per 6 milioni di euro

L’intenzione del Manchester City è, senza ombra di dubbio, ritornare a vincere la Champions League e dominare in Europa. Senza dimenticare la volontà di mantenere il titolo della Premier League anche per questa nuova stagione sempre più alle porte. Lo sa benissimo Pep Guardiola che è alla ricerca di nuovi elementi per la sua rosa.

Il manager catalano, però, è pronto a “rovinare” anche i piani della Juventus. Ed il motivo è fin troppo chiaro: gli inglesi, da qualche giorno, sono sulle tracce di Gianluigi Donnarumma. Il nativo di Castellammare di Stabia è il prescelto per prendere il posto di Ederson, oramai diretto verso l’Arabia Saudita (precisamente all’Al-Ittihad).

Con una possibile partenza del nazionale azzurro i parigini si ritroveranno senza un portiere di affidamento. Perso Keylor Navas (scaduto il contratto lo scorso 30 giugno), i francesi potrebbero seriamente bussare alla porta della Juventus per chiedere informazioni su Wojciech Szczęsny.

Juventus, Guardiola fa saltare il banco: se PSG perde Donnarumma va su Szczesny

L’estremo difensore polacco, reduce da un Europeo tutt’altro che da ricordare con la nazionale, rischia di dover fare le valigie. In primis perché, come nuovo portiere, la dirigenza bianconera ha deciso di affidarsi a Michele Di Gregorio, prelevandolo dal Monza per quasi 20 milioni di euro. Proprio i brianzoli, fino a poche settimane fa, hanno mostrato un concreto interesse verso il nativo di Varsavia (come confermato anche dallo stesso Galliani). Ma con il PSG alle porte tutto può cambiare da un momento all’altro.

I parigini non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati nel caso di una possibile partenza del classe ’99. Non è affatto un mistero che Guardiola sia un grande estimatore dell’estremo difensore italiano (già affrontato in passato in Champions League). Con questa girandola di portieri, però, potrebbe essere proprio Szczesny a prendere il suo posto nella capitale francese.

Operazione tutt’altro che impossibile per i campioni di Francia: la Juventus è disposta a cedere il portiere reduce da stagioni molto importanti e con prestazioni eccellenti. Il costo del cartellino non dovrebbe affatto essere un problema per il numero uno del club Al-Khelaifi: 6 milioni di euro. Quasi la stessa cifra che riguarda anche l’ingaggio (6,5) del portierone polacco.