Juventus a ritmo di samba: sforbiciata da 60 milioni, c’è l’accordo

By

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha trovato l’accordo con il giocatore che ha detto sì. Adesso si cerca la formula

La Juve ha il sì del giocatore: ha estimatori in Premier League ma è intrigato da Thiago Motta e quindi vorrebbe lavorare con lui. Giuntoli adesso deve trovare la formula, perché la richiesta di 60 milioni di euro è importante. Ma il Porto deve vendere, e quindi si potrebbe arrivare anche ad una soluzione.

I bianconeri vogliono rifare le ali e secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina hanno messo nel mirino Galeno. Brasiliano, classe 1997, dal 2002 è in Portogallo e con i biancoazzurri ha giocatore 74 partite realizzando 18 gol. Ha una clausola rescissoria da 60 milioni, ma potrebbero bastarne molti di meno per riuscire nel colpo grosso.

Calciomercato Juventus, tutto su Galeno

Attualmente, insieme ad Adeyemy del Borussia Dortmund è il primo nome nella lista della Juventus seguito a ruota da Conceicao, sempre del Porto, che ha invece una clausola di 45milioni di euro. La pista Sancho si è raffreddata e Giuntoli ha deciso di trovare l’alternativa, che sembra essere già stata individuata. I bianconeri ci proveranno, sapendo che comunque sarà difficile riuscire a centrare il colpo visto che parliamo di una montagna di soldi.

Ma quanti soldi potrebbero bastare per riuscire nell’innesto? Sempre secondo il quotidiano sui 35-40 milioni si potrebbe chiudere la vicenda, inserendo anche dei bonus nell’operazione che sono quelli che alla fine potrebbero fare la differenza. I mediatori sono già a lavoro per abbassare le richieste del Porto che dopo aver trovato un accordo con la Fifa per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario deve vendere qualche gioiellino entro la fine di agosto. Una situazione simile a quella di Douglas Luiz con l’Aston Villa, ecco perché filtrerebbe un po’ di ottimismo.