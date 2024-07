La Juventus ha preso un altro argentino: arriva la fumata bianca

La Juventus ha preso un altro argentino. il mercato della società bianconera offre notizie a getto continuo. Eccolo l’ultimo colpo di Cristiano Giuntoli.

Ancora qualche giorno in Germania per la Juventus intenta a proseguire la preparazione sotto gli occhi attenti di Thiago Motta. Ancora qualche giorno di pazienza prima di possibili, e probabili, operazioni di mercato.

Operazioni in uscita che potrebbero dare il la alla chiusura di non facili trattative in entrata. La Juventus ha fretta di cedere per poi acquistare, poiché se è vero che il mercato terminerà soltanto il 30 agosto, alcuni trattative che vedono protagonisti nomi di prima fascia, occorre chiuderle al più presto per permettere poi a chi li cede di aver il tempo necessario per le adeguate sostituzioni. Nel frattempo, però, il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, assistito al meglio dal suo nuovo e comprovato staff, pensa anche ad altro. Magari a quella Next Gen che si sta rivelando sempre più una miniera di talenti che possono anche trasformarsi, soprattutto in un periodo di scarsa disponibilità dal punto di vista economico, in una miniera d’oro capace di ‘foraggiare’ il mercato in entrata.

Arriva Juan Ignacio Quattrocchi

La Juventus pensa già ad un domani assai prossimo e per un argentino ‘dolorosamente’ in partenza, Matias Soulé, classe 2003, un suo connazionale potrebbe assai presto sbarcare alla Continassa.

La notizia ce la fornisce Romeo Agresti che parla di una Juventus pronta a chiudere la trattativa per Juan Ignacio, detto anche Juani, Quattrocchi, talento argentino con passaporto comunitario, classe 2004, che nell’ultima stagione ha militato tra le fila dell’Estudiantes, società dalla quale si è poi svincolato nello scorso mese di maggio. Juani Quattrocchi è prospetto in grado di ricoprire al meglio tutti i ruoli del fronte offensivo, da esterno destro a trequartista fino ad operare da seconda punta. Mancino naturale appare, in tutto e per tutto, il sostituto naturale di Matias Soulé. La nuova Next Gen guidata da Paolo Montero è così pronta ad accogliere un altro talento sudamericano. E’ il ‘rovente’ mercato della Juventus in questa calda estate 2024. Senza soluzione di continuità.