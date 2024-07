Mendes lo porta alla Juventus: ha già accettato

Mendes lo porta alla Juventus, il giocatore preferisce la Vecchia Signora al Lipsia ed è pronto a trasferirsi a Torino.

Ora che le lacune in mezzo al campo sono state – almeno in parte – colmate, il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli si sta concentrando sugli esterni d’attacco.

Bisognerà rimpiazzare il partente Federico Chiesa, ma non resterà a Torino neppure Matias Soulé. Il giovane talento argentino ha già detto sì alla Roma. E non appena il club giallorosso accontenterà la Juventus anche dal punto di vista economico, potrà raggiungere Daniele De Rossi, suo grande sponsor, a Trigoria. Chiesa, invece, probabilmente si è preso del tempo per continuare a riflettere sul suo futuro. Che andrà via è praticamente scontato, dal momento che la Signora non vuole correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate. Ma il figlio d’arte non è convinto delle proposte che sono pervenute al suo entourage. La stessa Roma, per esempio, gli fa la corte da diverse settimane. A lui non dispiacerebbe andare a giocare nella Capitale, il problema però è che il club capitolino non gli consentirà di disputare la Champions League.

Mendes lo porta alla Juventus, Conceiçao ha detto sì

In attesa che si concretizzino queste due operazioni in uscita, Giuntoli sfoglia la margherita e tra i nomi che il dirigente bianconero sta prendendo in considerazione c’è anche quello di un altro figlio d’arte, Francisco Conceiçao.

🔥🥰 Jorge #Mendes è pronto a portare Francisco #Conceicao alla #Juventus. Sulle tracce del ragazzo c’è anche il #Lipsia, ma lui preferirebbe vestire la maglia bianconera della Vecchia Signora. [@Record_Portugal 🇵🇹] pic.twitter.com/NM41dElQcr — Around Juventus (@AroundJuventus) July 23, 2024

Il quartogenito di Sergio, ex allenatore del Porto, è una validissima alternativa sia a Jadon Sancho che a Karim Adeyemi. Secondo il quotidiano portoghese Record, il classe 2002 di proprietà del Porto preferirebbe la Juventus al Lipsia, l’altro club che segue le sue tracce.

Conceiçao, dopo l’esperienza non particolarmente positiva all’Ajax, che l’aveva acquistato a titolo definitivo proprio dal Porto, ha fatto ritorno in patria nel 2023. E in Portogallo si è immediatamente ritrovato. L’assistito di Jorge Mendes, stesso procuratore di Cristiano Ronaldo, è stato capace di ritagliarsi un ruolo anche nell’Europeo di Germania con la selezione lusitana, realizzando il gol della vittoria nella partita con la Repubblica Ceca.