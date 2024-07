Ormai è UFFICIALE, tifosi in lacrime: lascia il tennis

Non sembrano esserci più dubbi: ormai è ufficiale, lascia il mondo del tennis e si ritira! I tifosi sono in lacrime dopo l’annuncio, le ultime

Nel tennis, così come nel calcio, il momento più difficile per un atleta è sicuramente quello del ritiro. Dover dire basta e cominciare una nuova vita, non è mai semplice per nessuno. Si tratta di una fase temuta nella carriera degli sportivi perché non si sa cosa c’è dopo, cosa succederà da lì in avanti. E poi anche perché dover smettere nel fare incetta di titoli e riconoscimenti sotto la luce dei riflettori, non è mai bello.

Anche nel mondo delle racchette c’è stato da qualche tempo il ricambio generazionale con Sinner e Alcaraz su tutti che hanno ormai preso il posto del trio mitico (Federer, Nadal, Djokovic) che ha contraddistinto l’ultimo decennio. Il passaggio di consegne significativo si è avuto con Novak Djokovic che ha prima ceduto la vetta del ranking ATP all’altoatesino e poi è uscito sconfitto senza appelli dalla finale di Wimbledon contro lo spagnolo.

Arriva l’annuncio: il tennista si ritira, i fan stentano a crederci

Il serbo vuole continuare a grandi livelli ma presto dovrà fare i conti con la carta d’identità, così come sta facendo Rafa Nadal. Anche per lui è sempre più vicino il momento del ritiro, c’erano voci che lo volevano ormai prossimo, entro fine anno. Al momento il maiorchino sta allontanando il tanto temuto momento che prima o poi incombe per tutti.

Nel frattempo uno che ha deciso di dire ufficialmente basta, per la disperazione dei suoi tifosi, è Andy Murray. Lo scozzese, tre volte vincitore di un grande Slam, ha annunciato che l’Olimpiade di Parigi segnerà il suo ritiro dal mondo del tennis. Significativo che lo faccia nel torneo dei Giochi Olimpici che l’ha visto protagonista per ben due volte: è arrivato all’oro sia nel 2012 a Londra che nel 2016 a Rio de Janeiro.

Lo ha annunciato lo stesso Murray con un post sul proprio profilo “X”: “Arrivato a Parigi per il mio ultimo torneo di tennis in assoluto”, scrive il classe ’87. Poi continua: “Competere per la Gran Bretagna sono state le settimane più memorabili della mia carriera e sono estremamente orgoglioso di poterlo fare per l’ultima volta”. Dopo queste parole non ci sono margini di dubbi: Murray è al passo d’addio.

Già a Wimbledon era andata in scena una cerimonia organizzata per lui, una sorta di tributo, che lo aveva commosso e fatto esprimere la sua gratitudine per quegli istanti. “Ho apprezzato tantissimo il gesto, il fatto che ci fossero i più grandi della storia di questo sport a vedermi nonché mia moglie e le mie figlie. Un momento bello ed emozionante, davvero”, disse a margine della cerimonia.