“Premier o Next Gen”: la risposta di Soulé ammutolisce la Juve

Scontro Juventus-Soulé: i bianconeri alzano i toni e vogliono chiudere in fretta. La risposta dell’argentino è spiazzante

Muro contro muro. Un retroscena clamoroso rivelato questa mattina dal Corriere dello Sport. Un faccia a faccia, che mette in evidenza due cose: la Juventus vuole chiudere l’operazione in uscita, Soulé non si scosta da quella che è la sua decisione di approdare alla Roma.

In Germania è andato in scena il vertice tra il club e il giocatore. Non c’era nemmeno, apprende il quotidiano, l’agente di Soulé che ieri era proprio nel quartier generale dell’Adidas dove la Juve sta lavorando agli ordini di Motta. Il senso del ragionamento è questo: i vertici del club avrebbero detto al giocatore che qualora non accettasse il passaggio in una squadra di Premier League – con un’offerta che potrebbe essere vicina ai 35 milioni di euro – il futuro potrebbe essere ai margini della prima squadra, qualora dovesse rimanere a Torino.

Soulé vuole solo la Roma

La risposta di Soulé è stata chiara, netta. Non un passo indietro dell’argentino: “Se mi muovo da qui è solo per andare alla Roma” ha confermato. Di Inghilterra non ne vuole vorrebbe sentire parlare, vuole giocare agli ordini di Daniele De Rossi e insieme ai connazionali Paredes e Dybala che lo hanno corteggiato lo scorso anno quando era a Frosinone. Insomma, è quasi un muro contro muro. E la sensazione, comunque, è che si arriverà alla soluzione voluta dal giocatore.

Anche perché i 25 milioni di euro più 4 di bonus sono una somma che alla fine la Juve potrebbe accettare, soprattutto se venisse inserita anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore che si dovrebbe aggirare – questo lo spiega La Gazzetta dello Sport – tra il 15 e il 20%. Insomma, nonostante tutto, la strada è comunque segnata.