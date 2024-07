Soulé lascia la Juventus, si chiude il sipario: accordo a un passo

Soulé lascia la Juventus. Il talento argentino, al momento in Germania, con il resto della squadra, sembra ormai al passo d’addio. Per dove?

Cristiano Giuntoli attende. Aspetta che si risolvano un paio di questioni in uscita per poter poi dirigersi spedito verso altri due obiettivi in entrata quasi annunciati.

Il mercato della Juventus, dopo il fuoco di fila iniziale, sta vivendo un momento di stasi. I dialoghi fitti tra il tecnico Motta ed il responsabile del mercato bianconero lasciano intendere come vi sia ancora parecchio lavoro da portare a termine. Ed i lavori non possono procedere se non vi sarà almeno una cessione. Sono settimane che il suo nome è il primo della lista tra quelli in uscita in casa Juventus. Matias Soulé, il talentuoso centrocampista offensivo, classe 2003, dopo una splendida stagione in Ciociaria, con la maglia del Frosinone, è ritornato alla casa madre. Soltanto, però, per qualche settimana. Il suo destino è segnato. Lascerà la Juventus ed i tempi sembrano sempre più maturi.

Matias Soulé sbarca nella capitale

La trattativa che vede coinvolto Matias Soulé appartiene alla categoria delle operazioni necessarie, indispensabili per alleggerire un bilancio in estrema difficoltà, ma non facili da concludere dal momento che si ha la certezza di perdere un talento dall’avvenire assicurato.

Thiago Motta non lo vorrebbe lasciare andare, ma la ragion di stato bianconera impone la cessione. Cristiano Giuntoli, però, è fermo sulla valutazione del classe 2003 argentino: 35 milioni di euro. E la cessione del talento di Mar del Plata sembra si stia concretizzando proprio in queste ore. La conferma arriva dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, che ha postato quanto segue: “L’AS Roma si sta avvicinando all’accordo con la Juventus per ingaggiare Matias Soulé! Seguiranno i passaggi formali, ma i due club hanno quasi trovato un accordo su compenso, componenti aggiuntivi e clausola di cessione, quindi…eccoci qui, in arrivo. Soulé voleva solo la Roma“. E la Roma sembra sul punto di prendere Soulé. La Juventus è pronta ad incassare denari da reinvestire su Koopmeiners o Todibo. Il cerchio sembra si stia chiudendo. Questa volta per davvero.