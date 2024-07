Tutto vero, Chiesa via a parametro zero: destinazione assurda

La situazione di Federico Chiesa appare piuttosto indecisa: non sono da escludere scenari anche impensabili, compreso l’addio a parametro zero

La Juventus continua il suo percorso in vista della prossima stagione agli ordini del nuovo arrivato Thiago Motta. I metodi di lavoro dell’italo-brasiliano si stanno facendo sentire, la squadra stessa, col passare dei giorni, sta capendo l’importanza di essere sottoposta a questo tipo di preparazione fisica.

Non sta facendo parte del gruppo di lavoro il fresco sposo Federico Chiesa, giunto alla Continassa da poche ore. Per lui niente ritiro con i compagni in Germania, per motivi che non hanno a che fare strettamente col mercato, ma di certo la sua assenza, almeno sul piano mediatico, accende molti riflettori su di lui.

L’esterno della nazionale azzurra lavora da solo presso il centro sportivo torinese (in giornata aveva effettuato anche le visite mediche di rito), consapevole che manca soltanto un mese alla fine del mercato: le pressioni non sono mai state così elevate.

Futuro Chiesa, lo scenario di Federico Biasin: anche l’Inter sul 26enne?

Si parla del futuro dell’esterno da quasi un anno, a causa di quel contratto che scadrà nel 2025. Senza un rinnovo, Chiesa andrà via a zero dalla Juventus. Uno scenario questo impensabile per la Vecchia Signora, che per il figlio d’arte spese fior di milioni. Ma i contatti tra l’agente Ramadani e il football director Giuntoli, seppur ottimi, si stanno raffreddando col passare delle settimane. Ed ecco perché ogni tipo di scenario è quantomeno plausibile.

Dalla Roma al Napoli, passando addirittura per Inter e Bayern Monaco. Senza dimenticare l’onnipresente Premier League che stuzzica molto il classe ’97. Tutte piste praticabili, compresa quella nerazzurra che provocherebbe non pochi malumori tra i tifosi della Juventus.

Su quest’ultimo aspetto concorda Federico Biasin, giornalista di Libero, che al futuro di Chiesa associa il ben noto fiuto di Marotta e Ausilio per i parametri zero. “Dirigenti attenti ai parametri zero come Marotta e Ausilio potrebbero fare una telefonata a Chiesa, nel caso in cui non rinnovasse con la Juventus“, dice Biasin. “Inzaghi potrebbe trovargli una collocazione tattica, tuttavia penso che lui e la Juve troveranno una soluzione“.

Questa sarebbe una soluzione da vero e proprio fantacalcio, ma non sarebbe un unicum nella storia del calcio moderno. Tanti sono i calciatori che hanno effettuato il percorso da Torino a Milano, ottenendo peraltro molte soddisfazioni.