Ufficiale, colpaccio Juve in attacco: firma un gioiellino italiano

La Juventus ha messo a segno un nuovo colpo di mercato. Un gioiellino italiano si vestirà di bianconero. Ufficiale la firma.

Contatti, telefonate, riflessioni. Sono giorni intensi quelli vissuti dalla Juventus, intenzionata a rilanciarsi in grande stile sia in Italia che in Champions League dopo le delusioni vissute nelle ultime stagioni. Il percorso di rinascita passerà attraverso un gran numero di operazioni di mercato che, nelle previsioni della dirigenza, consentiranno di regalare nuove soddisfazioni al popolo bianconero.

Ad andare verso un restyling strutturale è soprattutto la prima squadra, volata in Germania per svolgere la prima parte del ritiro estivo. Il club in queste settimane ha definito gli acquisti di Khephren Thuram, Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Juan Cabal ma non si fermerà qua. Come spiegato di recente dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, l’intenzione è quella di prendere almeno un giocatore per ogni reparto. In difesa i riflettori sono puntati su Jean-Clair Todibo, che spinge per trasferirsi subito a Torino.

Per potenziare il centrocampo Giuntoli vorrebbe invece Teun Koopmeiners, valutato intorno ai 60 milioni dall’Atalanta mentre in avanti piacciono Francisco Conceicao, Wenderson Galeno e Karim Adeyemi (in ribasso le quotazioni di Jadon Sancho reintegrato nella rosa del Manchester United). I colpi in cantiere sono quindi tanti e verranno finanziati dai proventi delle cessioni dei giocatori fuori dai piani di Motta. L’elenco, in particolare, comprende i nomi di Dean Huijsen, Wojcieh Szczesny, Weston McKennie e Federico Chiesa. In lista di sbarco pure Matias Soulé, promesso sposo della Roma.

Juventus, nuova firma per i bianconeri: arriva un talento

Verso la riqualificazione pure il gruppo della Juventus Women. Salutata Jennifer Echegini (trasferitasi al PSG) e Maelle Garbino (al Paris FC), le bianconere guidate da Massimiliano Canzi nei giorni scorsi hanno accolto Amalie Vangsgaard e Alisha Lehmann. E non finisce qua perché proprio nelle ultime ore è stata ufficializzato un altro ingaggio finalizzato ad aumentare la qualità complessiva della rosa.

A Torino, come spiega il club attraverso un comunicato pubblicato sui suoi canali social, è sbarcata Manuela Sciabica. La classe 2006 proviene dal Sassuolo ed è in grado di ricoprire diversi ruoli: di professione trequartista, all’occorrenza può essere schierata pure nella posizione di mezzala e di seconda punta. Un’aggiunta importante, fortemente voluta dal management della Vecchia Signora, che consentirà di fornire forze fresche alla Juve. La caccia ai nuovi trofei è scattata. La Juve, nella prossima stagione, non vuole porsi alcun limite.