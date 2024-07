Venti milioni e una contropartita: scambio bomba Juve-Inter

Venti milioni di euro e una contropartita: scambio bomba Juventus-Inter. Ecco la situazione che si sta creando con i nerazzurri

Una clamorosa idea di scambio con l’Inter che potrebbe fare felici tutti. Sì, perché una cosa è certa: Federico Chiesa, il suo tempo dentro la Juventus, lo ha finito. Non è fuori dal progetto tecnico ma quasi, e Giuntoli sta cercando solamente di piazzarlo. Di offerte al momento, però, non ce ne sono state, se non quella della Roma che ha mollato la presa vista la titubanza del giocatore.

Si deciderà tutto nei prossimi dieci giorni e al momento la sensazione è che Chiesa potrebbe anche rimanere, in scadenza, alla Juventus. Difficile questa ipotesi, ma visto come stanno le cose non è del tutto impossibile. A meno che non si trovi una formula per piazzare il giocatore, magari in uno scambio. E secondo Telelombardia l’idea ci sarebbe.

Chiesa all’Inter, scambio con Frattesi

Chiesa all’Inter e Frattesi alla Juventus, sarebbe questa l’idea. Uno scambio clamoroso dove, all’interno, ci sarebbe anche un conguaglio che si dovrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro a favore dei nerazzurri. Insomma, sembra essere questa al momento la lampadina che si è accesa nella testa del dirigenti della Juventus per non perdere comunque un capitale importante. Anche se, nonostante queste voci, è difficile che Marotta si possa privare del centrocampista. Certo, quando ci sono i soldi di mezzo, comunque, nulla è da escludere.

Come sappiamo Chiesa ieri è arrivato a Torino e ha sostenuto le visite mediche. Non si unirà al gruppo in Germania ma lavorerà alla Continassa in attesa del ritorno dei compagni di squadra. E in attesa, anche e soprattutto, di capire quello che sarà il suo futuro.