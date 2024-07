Addio definitivo alla Juve, giocherà col Barcellona: dettagli e formula

Obiettivo definitivamente svanito per la Juventus. Il Barcellona potrebbe chiudere presto l’affare. Le ultime

Un’estate da protagonista per la Juventus sul mercato. A differenza di un anno fa quando, dopo il suo arrivo dal Napoli, Giuntoli è stato costretto a fare da spettatore a trattative e acquisti altrui, stavolta il dirigente bianconero è in prima linea per mettere a disposizione di Motta i rinforzi richiesti per affrontare una stagione che vedrà la Juve impegnata in cinque competizioni.

Quattro i nuovi arrivi già ufficializzati dalla Juventus che ha rinforzato il centrocampo con Douglas Luiz e Thuram e la difesa con Di Gregorio che prenderà il posto di Szczęsny e Cabal, quest’ultimo strappato all’Inter proprio quando la trattativa tra i nerazzurri e il Verona sembrava a un passo dalla chiusura.

Mercato della Juve in entrata che è tutt’altro che concluso. Giuntoli cerca un vice Vlahovic e lavora anche alle possibili uscite con Soulé sempre più ambito dalla Roma, Chiesa per il quale si attende l’offerta giusta e Szczęsny, seguito anche da club di Serie A. Attenzione anche a Milik e Kostic che sembrano fuori dalle scelte di Motta.

Addio Juventus, obiettivo svanito: il Barcellona è avanti

Tra i profili accostati alla Juve c’è stato anche quello di un ex bianconero ovvero Joao Cancelo. Tornato al Manchester City dopo l’anno in prestito al Barcellona, l’esterno portoghese, considerato il rapporto tutt’altro che idilliaco con Guardiola, difficilmente resterà con i campioni d’Inghilterra in carica.

Proprio per la conferma tutt’altro che certa di Cancelo al City, la Juventus aveva chiesto informazioni per riportare il portoghese in bianconero (magari in prestito) a sei anni di distanza dall’unica stagione disputata a Torino nell’annata 2018-19.

Per caratteristiche tecniche, Cancelo sarebbe perfetto per il gioco di Thiago Motta. Grazie alla sua duttilità tattica, può sia fungere da esterno a tutta fascia che accentrarsi in mezzo al campo. Caratteristiche cui abbina doti notevoli nel possesso palla, quelle che l’hanno reso uno dei migliori esterni al mondo nell’ultimo decennio.

Le chance di arrivare a Cancelo sembrano tuttavia svanite completamente per la Juventus. La priorità del calciatore, infatti, è quella di un ritorno al Barcellona dopo l’ultima stagione disputata con uno score di 42 presenze e 4 gol. Volontà di Cancelo che coincide con quella del Barça che punta a un altro prestito, ipotesi che però non convince del tutto il Manchester City. Quest’ultimo, infatti, vuole una cessione a titolo definitivo ad almeno 20 milioni di euro, cifra che ora il Barcellona, impegnato anche nella trattativa per Nico Williams, non può spendere.