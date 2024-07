Adeyemi alla Juventus: l’incontro fa saltare il banco

Adeyemi alla Juventus, accelerata di Giuntoli che ha deciso di fare sul serio. L’incontro fa saltare il banco

Questa mattina vi abbiamo parlato di un Cristiano Giuntoli voglioso di portare a Torino Adeyemi. L’esterno del Borussia Dortmund è quello scelto dal direttore dell’area tecnica della Juventus per regalare a Thiago Motta un elemento offensivo, con un grande passo, in grado di spaccare, letteralmente, le partite. Insomma, un colpaccio come quelli già piazzati fino al momento.

E, sempre questa mattina, vi abbiamo parlato di quello che potrebbe essere un blitz tedesco di Giuntoli sfruttando il fatto che la Juventus si trovi appunto in Germania per la seconda fase del ritiro precampionato. Detto, fatto. Perché le informazioni che sono state riportate da Patrick Berge, giornalista di Sky Sports Germania, rivelano proprio questo. Ma andiamo a vedere quello che è successo.

Adeyemi alla Juventus, Giuntoli ha incontrato il padre del giocatore

“Il ds della Juve Cristiano Giuntoli ha incontrato ieri in Germania il padre di Karim, Abbey, e il entourage. La Juventus è molto interessata ad Adeyemi – come sempre riferito – ma al momento non ci sono trattative tra i club. La Juve deve prima vendere alcuni giocatori per andare a coprire il prezzo del cartellino del giocatore che il Borussia valuta 40-45 milioni di euro”.

Un poco di più, insomma, di quello che Giuntoli sta per incassare dalla Roma per l’operazione Soulé. Ecco che quindi si aprono le porte a questo nuovo innesto bianconero. Un Giuntoli scatenato che vuole portare anche Todibo alla corte di Motta per chiudere la rosa. Poi si sa, l’appetito vien mangiando e se negli ultimi giorni di mercato si presentasse l’occasione allora le possibilità di qualche altro colpo ci sarebbero, eccome.