Allegri dopo le dimissioni: ecco la nuova panchina

Il ritorno di Massimiliano Allegri: l’ex tecnico della Juventus cambia ruolo. E c’è anche la data segnata

Massimiliano Allegri, nonostante con la Juventus sia finita in una maniera non proprio bella, ha fatto la storia del club bianconero. E su questo, nonostante siano molti quelli che volevano un suo esonero anticipato lo scorso anno, non sembrano ci possano essere discussioni.

Come sappiamo adesso è fermo, libero sul mercato per qualche club che potrebbe arrivare con un’offerta, anche a stagione iniziata, per farlo rimettere in pista. Certo, il sogno potrebbe essere quello di allenare una nazionale, magari quella azzurra, per uno dei più importanti stravolgimenti del proprio ruolo: l’allenatore è una cosa, il commissario tecnico è un’altra. E secondo le informazioni riportate da Maurizio Russo di calciomercato.it, è proprio questa la direzione che il livornese potrebbe prendere nei prossimi mesi.

Il ritorno di Allegri, al posto di Spalletti

A novembre, ma la data potrebbe slittare, Gabriele Gravina attuale presidente della Figc si potrebbe ricandidare nel ruolo visto che ha indetto le elezioni anticipate. E secondo quanto scritto dal giornalista, in caso di vittoria, potrebbe spingere appunto per le dimissioni di Spalletti – che sarà nel mezzo della Nations League e delle qualificazioni al prossimo Mondiale – per consegnare la panchina a Massimiliano Allegri.

Sarebbe questo il pensiero dell’attuale numero uno federale dopo la delusione all’Europeo con una nazionale, quella italiana, che non è andata oltre gli ottavi buttata fuori dalla Svizzera e senza uno straccio di idee. Insomma, ci potrebbe essere il clamoroso ribaltone entro il 2024. E Allegri, senza dubbio alcuno, accetterebbe questa nuova sfida. Vedremo.