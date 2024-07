Colpo alla Kvaratskhelia per la Juventus: la ‘giuntolata’ demolisce l’Inter

Calciomercato Juventus, non solo Koopmeiners, ma Giuntoli vuole il colpo alla Kvara. Ecco il nuovo nome per i bianconeri

Cristiano Giuntoli vuole piazzare il colpo alla Kvara, che lo stesso dirigente della Juventus ha portato al Napoli. Ha scoperto un vero e proprio talento, visto quello che il georgiano ha fatto soprattutto nell’anno dello scudetto. Insomma, non ci si ferma ai nomi già noti.

Sì, perché Koopmeiners è un obiettivo, lo sappiamo, e con i soldi che la Juventus incasserà dalla cessione di Soulé alla Roma cercherà l’assalto all’atalantino da un po’ di tempo vero e proprio obiettivo di mercato. Ma secondo TuttoSport in edicola questa mattina non è di certo finita qui, visto che la Juventus avrebbe un altro nome nel mirino.

Calciomercato Juventus occhi su Akliouche

Il profilo entrato nei radar bianconeri è quello di Maghnes Akliouche, 22 anni, trequartista del Monaco mancino, capace di giocare come esterno anche a destra. Nell’ultima stagione in Ligue 1 ha segnato 7 gol e servito 4 assist in 28 presenze, delle quali solamente 18 da titolare. Non solo la Juventus su di lui, visto che dalla Francia, uno dei più importanti quotidiani vale a dire l’Equipe, parla anche di un interesse di un’altra squadra italiana.

Sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter di Marotta, ma questo al momento non spaventa più di tanto Giuntoli pronto a fare sul serio nonostante la valutazione del cartellino non sia di quelle low-cost. Il Monaco è una bottega cara e spera di prendere dai 25 ai 30 milioni di euro per il proprio giovane calciatore. Insomma, servono soldi perché nessuno in questo momento regala niente. Ma la Juve con le cessioni che potrebbe piazzare nel corso di questi giorni ha le finanze necessarie per riuscirci. Vedremo se poi tutti gli obiettivi andranno a segno.