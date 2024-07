Colpo di scena Chiesa: nuova chiamata dalla Capitale

Colpo di scena Chiesa. L’esterno della Juventus è tornato alla Continassa per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Che non sarà alla Juve.

In questi ultimi giorni, ed in queste ultime ore, il mercato bianconero procede nella direzione, quasi obbligata, delle cessioni. La Juventus ha intenzione di chiudere quanto prima diverse operazioni in uscita.

I nomi sono gli ormai ‘soliti noti’. Su Dean Huijsen vi è mezza Europa. Dopo diversi club della Bundesliga e della Premier League che si sono interessati all’olandese naturalizzato spagnolo, ecco anche la Ligue 1 con il Marsiglia guidato dal ‘nostro’ Roberto De Zerbi. La Juventus per il difensore centrale chiede non meno di 20 milioni di euro. In uscita vi è anche Matias Soulé. Sul talento argentino di Mar del Plata vi è la Roma, che però non ha ancora ‘accontentato’ le richieste bianconere che parlano chiaramente di una valutazione che, tra parte fissa e bonus, non può scendere sotto i 35 milioni di euro.

Ed in casa Juventus c’è poi sempre il caso Federico Chiesa.

Roma, anche Chiesa nel mirino

Un paio di giorni di permesso in più per via del matrimonio con Lucia Bramati, poi il ritorno, mesto?, alla Continassa per dare avvio alla stagione probabilmente più complicata della sua carriera.

Perché nemmeno Federico Chiesa, forse, sa cosa accadrà da qui a qualche giorno. Per il suo futuro si attende il rientro della Juventus dal ritiro in Germania. Il colloquio con Thiago Motta sarà determinante, anche se si conoscono già i tratti salienti. Chiesa non appare l’esterno desiderato dall’ex tecnico del Bologna, che non vede in lui i requisiti idonei per attuare al meglio le sue strategie tattiche. Il nuovo tecnico della Juventus non sembra il tipo predisposto a trattare. Sa cosa pretendere dai suoi giocatori. Bene per chi è in grado di assecondarlo, per gli altri sembra esserci soltanto la porta di uscita. Anche per Federico Chiesa? Si, anche per via di un contratto in scadenza a giugno 2025 che l’entourage del giocatore non intende sottoscrivere alle condizioni della Juventus. Come ci informa sportmediaset.mediaset.it, dalla capitale, sempre sponda giallorossa, sembra ancora viva la speranza di portare sotto il Cupolone Federico Chiesa. Operazione decisamente più complessa rispetto a quella riguardante Matias Soulé, poiché l’esterno azzurro vorrebbe un club che disputi la Champions League. l’ingaggio che pretende l’attaccante bianconero non è per molti. La soluzione sembra lontana.