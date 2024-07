De Sciglio svuota l’armadietto, lo hanno appena convinto: giocherà la Champions

La Juventus vuole accelerare sul fronte cessioni. De Sciglio, non convocato per il ritiro in Germania, a breve lascerà Torino

La Juventus è volata in Germania per continuare la preparazione estiva. Ventisei i giocatori inseriti nella lista dei convocati che, fino al 26 luglio, si alleneranno sotto lo sguardo attento di Thiago Motta. Dall’elenco in questione sono stati esclusi diversi giocatori, destinati a lasciare la Vecchia Signora in tempi brevi: tra questi, c’è Mattia De Sciglio reduce da una stagione da incubo.

Il terzino, infatti, è riuscito a giocare soltanto una partita: quella del 30 marzo contro la Lazio, per un totale di 45 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco. Ben 35, invece, quelle saltate a causa di frequenti problemi fisici mentre 6 volte è rimasto in panchina, senza venire impiegato da Massimiliano Allegri e Paolo Montero. Un bottino impietoso, che ha inevitabilmente spinto il neo tecnico bianconero e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ad avviare le pratiche relative al divorzio e metterlo sul mercato.

Già scattata la corsa volta ad individuare un acquirente. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento da parte del Monza che, almeno fin qui, non è andato oltre a dei semplici sondaggi esplorativi volti a verificare la fattibilità dell’operazione. Alla corsa si sono poi iscritte il Parma e del Como, intenzionate ad allestire una rosa capace di conquistare la salvezza senza particolari problemi.

Juventus, De Sciglio saluta i bianconero e se ne va: opzione Liga

Il 31enne, stando così le cose, potrebbe quindi rimanere in Italia tuttavia non è da escludere un suo sbarco in Spagna. Sulle tracce dell’ex Milan, infatti, risulta esserci pure il Girona che a De Sciglio potrebbe proporre lo stesso ingaggio percepito alla Juve (1.5 milioni più bonus) e la possibilità di disputare la Champions League indossando i gradi di titolare.

I contatti tra le parti sono scattati, con la Juve che spinge per chiudere in maniera positiva la trattativa. De Sciglio, dal canto suo, potrebbe prendersi del tempo per valutare l’offerta dei catalani. Restano da limare alcuni dettagli ma la fumata bianca non sembra utopistica. Il divorzio, ormai, è soltanto una questione di tempo. Giuntoli, in attesa della stretta di mano decisiva con il Girona, in queste ore proverà poi a concretizzare altre partenze.

In lista di sbarco, oltre a De Sciglio, ci sono pure Arthur e Weston McKennie. Il brasiliano, reduce dall’esperienza vissuta in prestito alla Fiorentina, piace al Como mentre il texano è nei radar del Fenerbahce.