È fatta tra Juve e Fiorentina, un attaccante cambia maglia: il comunicato

Nelle scorse ore è stato ufficializzato il trasferimento: Juventus e Fiorentina completano l’ennesima operazione di mercato

In questi ultimi anni Juventus e Fiorentina hanno messo a segno diverse operazioni di mercato. I bianconeri hanno sborsato grandi somme di denaro per assicurarsi alcuni dei giocatori più importanti transitati in maglia viola.

I tifosi di entrambe le squadre ricorderanno di certo il trasferimento di Federico Bernardeschi nell’estate 2017 (alla Juve per 40 milioni di euro più bonus), ma anche quelli di Federico Chiesa nel 2020 (per una somma complessiva di 60 milioni) e di Dusan Vlahovic nel gennaio 2022: per l’attaccante serbo la Juve ha versato nelle casse dei viola 70 milioni.

Tanti anni fa fece rumore il passaggio di Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus. Qualche volta è avvenuto anche il percorso opposto: Di Livio nel 1999, ad esempio, mentre lo scorso anno fu Arthur a spostarsi da Torino a Firenze (anche se solo in prestito).

I trasferimenti tra Fiorentina e Juventus non sembrano finire qui. Proprio nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità di un altro affare tra i due club: stavolta però si tratta di calcio femminile. Un’importante giocatrice bianconera ha infatti salutato le sue compagne di squadra per cominciare una nuova avventura in maglia viola.

E’ fatta: ufficiale! Il comunicato della Juventus

Stiamo parlando di Agnese Bonfantini, passata in prestito alla Fiorentina per la stagione 2024/2025. L’attaccante classe 1999 era stata ceduta in prestito anche lo scorso anno, in quel caso all’Inter, dove ha messo a segno 8 reti in 25 presenze. Prima ancora aveva fatto molto bene alla Sampdoria, siglando 8 gol in 12 presenze e contribuendo pesantemente alla salvezza delle doriane.

Con la Juventus Women la 25enne di Verbania ha totalizzato 64 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno 14 reti. Nel comunicato che ufficializza il suo passaggio ai viola la società bianconera fa un grande in bocca al lupo all’attaccante, che è già carica per questa sua nuova avventura.

Agnese Bonfantini ha infatti pubblicato una Storia su Instagram dove si mostra già con la maglia della Fiorentina, con tanto di cuore viola a sottolineare come abbia sposato interamente la causa.

La 25enne ha poi pubblicato anche una foto, sempre in maglia viola, con un cuore viola e un giglio nella didascalia. Oltre ai tanti commenti di benvenuto spunta anche quello di un tifoso della Juventus che non ha apprezzato questa scelta della società: “A Torino non capiscono un ca**o“, scrive l’utente Luca.