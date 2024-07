Giuntoli non si ferma più: accordo Juventus da 18 milioni

Calciomercato Juventus, Giuntoli show. Adesso l’accordo è sempre più vicino. Operazione da 18 milioni: i dettagli.

Operazione in conclusione. Huijsen avrebbe scelto la sua prossima squadra. Il giovane difensore della Juventus, Dean Huijsen, è a un passo dal trasferimento al Bournemouth. Il club della Premier League è pronto a versare circa 18 milioni di euro alla società bianconera: 15 milioni subito e 3 milioni attraverso bonus facilmente raggiungibili.

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni, la trattativa tra Juventus e Bournemouth è ormai in fase avanzata. Huijsen, considerato uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico europeo, ha scelto di proseguire la sua carriera in Inghilterra, dove avrà l’opportunità di misurarsi in un campionato competitivo come la Premier League.

Huijsen al Bournemouth, ci siamo: 18 milioni per la Juventus

La Juventus incasserà 15 milioni di euro immediatamente, una cifra importante che contribuirà a rinforzare le casse del club. A questa somma si aggiungeranno altri 3 milioni di euro sotto forma di bonus, legati a obiettivi facilmente raggiungibili. Questo accordo rappresenta una buona operazione economica per la società torinese, che potrà reinvestire questi fondi sul mercato.

Dean Huijsen, 19 anni, è stato uno dei pilastri delle giovanili della Juventus, attirando l’interesse di vari club europei grazie alle sue prestazioni solide e mature. Il difensore olandese ha mostrato una grande capacità di lettura del gioco e una forte presenza fisica, qualità che hanno convinto il Bournemouth a puntare su di lui per rafforzare il proprio reparto arretrato. Questa cessione permette alla Juventus di ottenere liquidità utile per le prossime mosse di mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando intensamente per costruire una squadra competitiva sotto la guida del nuovo allenatore Thiago Motta. Con l’uscita di Huijsen, la Juve potrà concentrarsi su nuovi obiettivi per rinforzare la rosa e puntare ai massimi livelli europei e internazionali.

Con Huijsen ormai prossimo al Bournemouth, la Juventus si appresta a salutare un giovane talento, ma allo stesso tempo si prepara a sfruttare al meglio i proventi della cessione. L’operazione si configura come un passo strategico per entrambe le parti, con il Bournemouth che acquisisce un promettente difensore e la Juventus che ottiene fondi preziosi per il proprio progetto di crescita. Come sappiamo, tra gli obiettivi prioritari di Giuntoli c’è ancora un giocatore per reparto. Un mercato vivo e pieno di sorprese che, con questa mossa in uscita, garantirà ai bianconeri di fare altri acquisti importanti.