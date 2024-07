Non solo Chiesa, Juve tradita ancora: imminente il passaggio al Napoli

A tenere in apprensione i tifosi della Juventus non è solo la situazione di Federico Chiesa: un grande ex dei bianconeri vede i colori del Napoli nel suo prossimo futuro

Il calciomercato della Juventus prosegue mentre la squadra di Thiago Motta lavora presso il quartier generale di Adidas, sito a Herzogenaurach. Le attenzioni dei tifosi, se da una parte sono dedicate agli allenamenti del nuovo tecnico, sono dall’altra anche tutte per Federico Chiesa, il cui prossimo futuro appare piuttosto criptico.

Nessuna novità nelle ultime ore: il ragazzo aspetta ancora la Juventus, ma il rinnovo appare molto lontano, considerando che continua a chiedere cifre non alla portata della Vecchia Signora. Si fa avanti l’ipotesi di una cessione a cifre importanti o di una permanenza che porterà inevitabilmente a un addio a parametro zero a contratto scaduto (nel giugno 2025).

Nel frattempo, un profilo che ha giocato molti anni alla Juventus, Dejan Kulusevski, è stato messo nel mirino del Napoli.

Un ex Juve sul taccuino di De Laurentiis: Napoli su Dejan Kulusevski

Proprio Chiesa era stato chiesto da Antonio Conte per rafforzare entrambe le fasce. Nelle ultime settimane la pista però si è raffreddata, fino a diventare del tutto poco probabile (salvo chiaramente stravolgimenti delle ultime ore).

Data l’impossibilità dell’operazione, il Napoli vira su altri obiettivi, tra cui quel Dejan Kulusevski che ha giocato proprio alla Juventus dal 2020 al 2022, prima di essere ceduto a titolo definitivo al Tottenham. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, Conte lo vorrebbe di nuovo avere a disposizione (lo ha già allenato ai tempi degli Spurs) per dargli un ruolo importante nel suo nuovo Napoli.

L’ala svedese del Tottenham ha un contratto molto lungo, fino al 2028, ma accetterebbe di buon grado il ritorno in Italia, a patto che gli azzurri soddisfino le condizioni economiche imposte dagli inglesi, che per strapparlo dalla Juventus pagarono un riscatto, lo scorso giugno 2023, di ben 30 milioni di euro. Gli Spurs ne vorrebbero almeno 45, cifra non di poco conto per un club come quello di De Laurentiis.

Il Napoli ha bisogno di rafforzare l’attacco e con la vendita di Osimhen, che pare del tutto logica in questo momento, avrebbe la disponibilità economica giusta per effettuare un colpo in grande stile. Si attendono novità sullo svedese, il cui addio non sarebbe un dramma per Ange Postecoglou, che ha grande abbondanza lì in avanti.