Svolta Juve, ha appena lasciato il ritiro: cosa sta succedendo

Svolta in casa Juve, uno dei protagonisti del club bianconero ha appena lasciato il ritiro di Herzogenaurach: ecco cosa sta succedendo

Giorni movimentati in casa Juve, non potrebbe essere diversamente. Se la squadra, o almeno una parte di essa, è al lavoro con Thiago Motta nel ritiro di Herzogenaurach, i dirigenti e lo stesso allenatore sono alle prese con la costruzione della squadra che verrà. Diversi i casi ancora da risolvere, come ad esempio quello relativo a Federico Chiesa.

La sensazione è che dopo l’addio di Rabiot e quello ormai quasi certo di Szczesny, ce ne saranno altri, escludendo quello dei vari giovani rientrati dai prestiti solo per essere nuovamente ceduti come Soulè. C’è tanto lavoro da fare per il team mercato bianconero. Se infatti prima bisognava intervenire numericamente per consegnare al nuovo tecnico qualche soluzione in più, adesso c’è anche da sostituire i partenti con elementi di spicco per tornare ad essere competitivi su più fronti.

Non è più in ritiro con la Juve: è andato via nelle ultime ore, la situazione

L’arrivo dei vari Douglas Luiz e Thuram non basta. Sono buoni colpi, ma serve il pezzo da novanta, quello a cui è al lavoro da giorni Giuntoli. L’obiettivo numero uno è sicuramente Teun Koopmeiners, ma anche altri reparti stanno aspettando nuovi rinforzi. Intanto in ritiro c’è da registrare un’uscita che può rappresentare la svolta.

Più nei dettagli, nella mattina di martedì, Francesco Calvo ha lasciato il ritiro bianconero in Baviera. Si tratta del managing director revenue & football development della Juventus. In altre parole si tratta del responsabile dell’area sportiva e anche finanziaria dei piemontesi. Lavora spesso sotto traccia, lontano dai riflettori. Tra l’altro il suo ruolo non richiede grande visibilità pubblica come quello, ad esempio, del direttore sportivo. Ma cosa c’è dietro questa sua improvvisa dipartita dal ritiro juventino?

Nulla di particolarmente importante. Calvo godrà di qualche giorno di meritato riposo e relax, per poi riprendere a lavorare assiduamente più avanti. D’altro canto una figura come la sua non è necessaria averla in ritiro, era salito su con la squadra solo per stare più vicino al mondo Juve, lavorando da lì. Era stato, infatti, al seguito del gruppo di Thiago Motta nei primi giorni di ritiro e secondo diversi colleghi presenti in loco, si era dimostrato anche molto disponibile e cordiale verso gli stessi.