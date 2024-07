Da Chiesa a Soulé, doppio annuncio UFFICIALE: Thiago Motta a gamba tesa

Le parole dell’allenatore della Juventus dal ritiro di Herzonenaurach alla vigilia del primo match amichevole contro il Norimberga

C’è molta attesa per la prima uscita in amichevole della Juventus di Thiago Motta, che domani sfiderà il Norimberga in una sfida dal quale il neo allenatore bianconero si aspetta risposte immediate dalla sua squadra. A tenere banco, però, sono anche e soprattutto le indiscrezioni di una sessione di calciomercato nella quale la ‘Vecchia Signora’ si sta ritagliando un ruolo tutt’altro che banale.

Ecco perché, tra i diversi temi affrontati nell’incontro di Thiago Motta con i giornalisti presenti, spiccano anche alcuni argomenti direttamente riconducibili ad intrecci di calciomercato. E così, dopo aver lodato la struttura di allenamento e l’impegno evidenziato dai calciatori in questa seconda parte del ritiro estivo della Juventus, Motta ha avuto modo di parlare non solo del futuro di Chiesa, lasciando indirettamente la porta aperta a valutazioni in corso, ma non si è tirato indietro neanche alla domanda su Soulé.

Ecco quanto riferito a tal proposito da Thiago Motta: “Chiesa? Fa parte della Juventus, poi vedremo. Come si sta allenando Soulé? Come tutti gli altri si sta allenando molto molto bene. Dispiaciuto per una sua partenza? Come tutti gli altri si sta allenando molto bene e fa parte del gruppo. In questo momento sono molto contento di ciò che vedo in allenamento”. Su Koopmeiners e Todibo, invece, Thiago Motta ha preferito glissare: “Non parlo dei calciatori che non sono miei. Parlo dei miei, lavoro con i miei e sono contento così”.