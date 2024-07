Ultim’ora, annuncio Cambiaso: colpo di scena nel ritiro Juve

Arriva l’annuncio di Andrea Cambiaso dopo la prima fase del ritiro della Juve: arriva un colpo di scena inatteso nelle sue parole

Si è conclusa la primissima parte del ritiro della Juve, quello passato alla Continassa. La truppa bianconera è così partita alla volta di Herzogenaurach in Baviera, dove in questi giorni sta andando in scena la prima vera preparazione targata Thiago Motta, lontano da Torino.

Uno dei giocatori più attesi è sicuramente Andrea Cambiaso, reduce da una grande stagione che l’ha consacrato tra i big. L’esterno ex Genoa con ogni probabilità continuerà ad essere una risorsa importante anche per Thiago Motta, diventando il titolarissimo sulla sua fascia di appartenenza come già accaduto con Allegri. Il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro che rendono meglio l’idea di come stanno andando questi giorni in Germania.

Ritiro Juve, arrivano le parole di Cambiaso! La verità dell’ex Genoa

Vari gli argomenti trattati dall’esterno della Juve. La maggiore curiosità è sicuramente sulle prime impressioni che ha dato Thiago Motta nel mondo Juve tra metodi di allenamento e modulo scelto. Cambiaso non si sottrae a dire la sua sul nuovo allenatore e su come sta andando il ritiro.

“Ha grande mentalità” è l’incipit da parte del classe 2000 che poi continua “vuole affrontare ogni partita al massimo per vincere, anche le amichevoli. Questa deve essere la nostra mentalità, affrontare ogni sfida al massimo, poi vedremo. Thiago Motta ha grande voglia di lavorare”, dice convinto Cambiaso. “Sicuramente potrà aiutarci molto, in due giorni di allenamenti mi sta utilizzando come terzino sinistro”, chiarisce l’esterno appena arrivato dopo le vacanze post-Europeo.

“Durante l’anno possono esserci diverse complicazioni come turnover, infortuni, al momento sto sicuramente bene” dice sulle sue condizioni. Non manca un passaggio sullo scudetto e gli obiettivi (“Quello minimo è la Champions, poi vedremo. Vogliamo affrontare ogni partita con la cattiveria giusta”), e anche sul suo futuro (“Rimanere alla Juve non è stata una scelta difficile. Ho rinnovato prima dell’Europeo, sono l’uomo più felice del mondo. Meglio la Juve che la Premier”).

Quest’ultima confessione fa capire quanto sia dentro al progetto bianconero e ormai anche legato a questi colori l’esterno classe 2000. Cambiaso preferisce la Juve alla Premier, una rivelazione che sa di dichiarazione d’amore. Nel suo intervento dunque si possono trovare diversi colpi di scena: da questa frase a quelle su Thiago Motta che a quanto pare ha dato subito un’immagine positiva all’interno del mondo Juve.