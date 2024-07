22 milioni per Gatti, cambia il mercato Juve: spunta il nome del club

Il calciomercato bianconero si infiamma con il possibile addio di Federico Gatti: arriva una nuova offerta per il centrale

Quella bianconera è stata fino a questo momento un’estate caldissima. La Juventus si prepara a vivere gli ultimi cambiamenti alla rosa di Thiago Motta prima di gettarsi sul primo impegno in campionato: l’esordio contro il Como si avvicina.

Parallelamente a dominare l’attenzione era e rimane il calciomercato, con Cristiano Giuntoli che ha fino a questo momento portato a Torino colpi di grandissimo spessore per potenziare la rosa nell’annata del tanto atteso ritorno in Champions League. Da Douglas Luiz e Khèphren Thuram a centrocampo, passando per la recente firma di Juan Cabal sul quale c’era il forte interesse dell’Inter, fino a Di Gregorio che proteggerà i pali al posto di Szczesny.

Lato cessioni è però ancora tutto aperto. In primis quella inevitabile di Federico Chiesa, in scadenza tra meno di un anno con la società piemontese e lontanissimo dalla possibilità di rinnovare il contratto con la Juve. Ecco perché davanti ad una proposta di 25-30 milioni di euro – si parla insistentemente di Tottenham – la partenza del figlio d’arte sarà quasi automatica. Sempre in attacco Soulè è adesso una priorità della Roma che sta provando a regalarlo a De Rossi.

In difesa, invece, la sorpresa dell’ultimo minuto rischia di riguardare Federico Gatti, uno dei centrali maggiormente usati da Allegri l’anno scorso. Un club sembrerebbe pronto al rilancio per convincere la dirigenza bianconera a lasciar partire l’ex difensore del Frosinone: il futuro del 26enne di Rivoli mai così in bilico.

Rilancio per Gatti: bye bye Juventus

Dopo un periodo iniziale fatto di prestazioni non troppo convincenti, Federico Gatti si è preso la Juventus. Un leader assoluto della retroguardia bianconera a cui Allegri non ha quasi mai rinunciato: 36 presenze, 3000′ e ben 4 gol all’attivo.

Numeri che parlano chiaro, così come quelli che servirebbero a convincere Giuntoli a lasciarlo partire e magari incassare una corposa plusvalenza. La dirigenza torinese lo acquistò dal Frosinone nel gennaio 2022 per 9 milioni di euro, lasciandolo sei mesi in prestito ai ciociari. Adesso la sua valutazione è quasi triplicata ed un club di Premier League è pronto a fare sul serio. L’Everton, alla ricerca di un centrale dal sicuro rendimento, aveva già pensato a Gatti poco tempo fa ma con una proposta decisamente inferiore alle richieste bianconere.

Adesso gli inglesi potrebbero mettere sul piatto 22 milioni di euro per tentare di strappare Gatti alla Juventus. Non è da escludere, però, che anche a certe condizioni la dirigenza juventina possa rifiutare e continuare a scommettere su Gatti almeno per un’altra stagione: non sarebbe infatti facile, nonostante un mese a disposizione, riuscire a rimpiazzare un centrale che ha reso così bene in poco tempo. Staremo a vedere se l’Everton alla fine la spunterà.