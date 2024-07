Altro che Sergi Roberto, ex Barcellona alla Juve a zero: colpo a centrocampo

By

Nome nuovo per la Juventus che ha deciso di abbandonare la pista Sergi Roberto per regalare a Thiago Motta un altro talento.

Per anni la Juventus è stata dietro al canterano Sergi Roberto, uomo di fiducia di Luis Enrique che proprio quest’anno ha deciso di lasciare in via definitiva il Barcellona. Dopo aver giocato nelle giovanili del Gimnastic de Tarragona, club della sua città, l’esterno nel 2006 si è legato ai blaugrana e non si è più mosso da lì. Nemmeno dopo le avances sfrenate da parte della società bianconera.

Lo spagnolo classe 1992 è stato un pallino prima di Antonio Conte, che lo avrebbe voluto con sé anche al Chelsea, e poi anche di Massimiliano Allegri. Tuttavia, un po’ per amore del Barça e un po’ per le richieste fuori portata, il trentaduenne non si è mai spostato dalla Catalogna. Almeno fino a quest’estate quando ha deciso di preparare i bagagli e di salutare La Masia.

Ora che per la Juventus poteva rappresentare un’occasione a costo zero, la Vecchia Signora sembra intenzionata a fare diverse scelte. Il nuovo tecnico Thiago Motta sembrerebbe infatti preferire un altro calciatore dal passato blaugrana. Anche lui arriverebbe a Torino a costo zero.

Calciomercato Juventus, svelato il nuovo obiettivo di Thiago Motta: gratis in bianconero

Sergio Roberto è stato spesso apprezzato per la sua duttilità, è infatti in grado di giocare con naturalezza sia sulla fascia destra che al centro del campo. Tuttavia, ad oggi la Juventus sembra aver bisogno di altro. Ecco il motivo per il quale la compagine più titolata d’Italia avrebbe deciso di dirottare le proprie attenzioni verso André Gomes.

Regista portoghese classe 1993, da rilanciare viste le ultime stagioni altalenanti, dotato di ottima struttura fisica e di un’interessante tecnica di base che potrebbe fare la differenza nel centrocampo bianconero. Affare a titolo gratuito per la Juventus che da qualche ora avrebbe messo il nome dell’ex Everton, ha giocato il Premier League durante l’ultima stagione, in cima alla lista degli acquisti.

Attenzione, però, perché il suo nome potrebbe essere legato ad un’altra importante trattativa di calciomercato. Gli affari del trentunenne sono gestiti dalla Wasserman, agenzia che cura gli interessi anche di Teun Koopminers, altro obiettivo dichiarato da parte della Juventus. Sarebbe un doppio colpo d’eccezione per un club fortemente intenzionato a dare vita ad un ciclo nuovo fatto di vittorie.