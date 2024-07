Botto Juventus, niente Adeyemi: nuovo esterno in prestito

By

La Juventus starebbe valutando l’operazione per l’esterno ma non sarebbe Adeyemi. Tutti i dettagli della situazione.

Il mercato estivo della Juventus continua a riservare sorprese e trattative complesse. L’ultimo nome caldo sulla lista dei desideri bianconeri è quello di Karim Adeyemi, giovane talento tedesco. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, si è recato a Monaco di Baviera per incontrare la famiglia e l’entourage del giocatore. L’incontro è stato descritto come interessante e proficuo, con una chiara disponibilità del giocatore a trasferirsi a Torino.

Tuttavia, il principale ostacolo rimane il costo del cartellino, con i vice campioni d’Europa che richiedono una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una somma attualmente fuori portata anche per una Juventus che sta cercando di incassare dalle cessioni.

Juve, il ritorno di fiamma su Sancho, Galeno e non solo: le alternative a Adeyemi

Vista la difficoltà di chiudere per Adeyemi, la Juventus deve necessariamente considerare altre opzioni. Tra i nomi che continuano a circolare con insistenza c’è quello di Jadon Sancho. L’inglese, mai scomparso dai radar bianconeri, rappresenta una soluzione affascinante ma molto costosa. Sancho, infatti, è anche nel mirino del Paris Saint Germain, il che rende la trattativa ancora più complicata. Oltre a lui, la Juventus sta osservando altri profili come Galeno e Francisco Conceiçao.

Galeno, ad esempio, essendo un talentuoso esterno offensivo, ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere intorno ai 35-40 milioni, magari lavorando su un prestito con obbligo di riscatto. La stessa formula potrebbe essere applicata per Francisco Conceiçao, classe 2002 e figlio dell’ex laziale Sergio Conceiçao. Il giovane talento costa 45 milioni, ma anche in questo caso un prestito potrebbe rappresentare la chiave per abbassare l’esborso iniziale.

La strategia della Juventus, dunque, sarà quella di monitorare attentamente il mercato, valutando ogni possibile soluzione senza perdere di vista gli obiettivi principali. La società bianconera dovrà essere paziente e pronta a cogliere eventuali opportunità che si presenteranno, soprattutto se dovessero cambiare le condizioni economiche di alcune trattative. Nel frattempo, i tifosi aspettano con ansia di vedere quale sarà il prossimo colpo di mercato della Vecchia Signora. Con un occhio sempre vigile sulle occasioni e l’altro sui bilanci, la Juventus spera di riuscire a rinforzare la squadra senza compromettere la stabilità finanziaria del club. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il volto della nuova Juventus, pronta a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.