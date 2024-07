Colpo da 47 milioni di euro, nome super per l’attacco della Juve

La Juventus ancora protagonista sul mercato. Giuntoli punta un top player: servono 47 milioni per la fumata bianca

Siamo soltanto alle prime battute il mercato della Juventus. Il club, infatti, dopo aver preso Douglas Luiz, Khephren Thuram, Michele Di Gregorio e Juan Cabal intende portare a Torino ulteriori elementi di qualità in grado di rendere più competitiva la rosa. Diversi i colpi in cantiere: il prossimo passo, in particolare, consisterà nel regalare a Thiago Motta un’ala offensiva utilizzando i proventi della cessione di Matias Soulé.

L’argentino, reduce dalla buona esperienza vissuta al Frosinone, è virtualmente un nuovo giocatore della Roma. I giallorossi hanno messo sul piatto 26 milioni cash più 4 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra e il 10% della futura rivendita, arrivando così a soddisfare le richieste del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Già trovato, inoltre, l’accordo con il classe 2003 che ha accettato il quinquennale da 2 milioni netti all’anno proposto.

Restano da limare alcuni dettagli ma l’operazione, salvo sorprese, è destinata a concretizzarsi a stretto giro di posta. La Vecchia Signora, in attesa delle strette di mano conclusive, si è intanto messa alla ricerca di un adeguato sostituto di Soulé in grado di inventare la giocata vincente in qualsiasi momento e di fornire un contributo concreto in zona offensiva. Il casting ha permesso di vagliare numerosi profili: il preferito, in tal senso, risponde al nome di Jadon Sancho, rientrato al Manchester United dopo essersi messo in evidenza nella seconda parte della stagione al Borussia Dortmund.

Juventus, Giuntoli non si ferma: pronti 47 milioni per il top player

L’inglese in questi giorni è stato reintegrato nella rosa dei Red Devils, allenandosi con il resto dei compagni sotto lo sguardo attento del tecnico Erik ten Hag. Il feeling tra i due, però, continua a non sbocciare: da qui la decisione del management inglese di reinserire il 24enne nella lista dei sacrificabili e cederlo al miglior offerente. Giuntoli si è quindi iscritto alla lista, incassando il gradimento da parte del calciatore di sbarcare alla corte di Motta.

I contatti tra le società scatteranno a breve, con lo United che ha provveduto ad esporre in vetrina il prezzo del cartellino: per acquistare Sancho serviranno almeno 47 milioni. In casa Juve si respira ottimismo in merito alle chance di condurre in porto l’affare. Le alternative, in ogni caso, non mancano: risulta viva, ad esempio, la pista che conduce a Wenderson Galeno del Porto. In ribasso, invece, le quotazioni di Francisco Conceicao al quale i lusitani hanno chiesto di restare almeno un altro anno.