Juventus ammutolita: lampo da 50 milioni

Calciomercato Juventus, per Giuntoli è più dura del previsto. Secondo alcune importanti fonti servono almeno 50 milioni di euro

Chiuso ormai il passaggio di Soulé alla Roma, la Juventus – che è in Germania in questi giorni, come sappiamo, per preparare la stagione – sta cercando proprio in quel campionato quello che potrebbe essere l’esterno da regalare a Thiago Motta.

Un nome c’è, ed è quello di Adeyemi del Borussia Dortmund. Come vi abbiamo raccontato ieri ci sarebbe già stato un incontro tra Giuntoli e il padre del giocatore che insieme all’entourage dello stesso si sono seduti a tavolino per capire la fattibilità dell’operazione di mercato. Secondo Sky Sport la Juve ci sta provando seriamente, sperando di chiudere un affare intorno ai 35-40 milioni di euro. Ma la Bild, uno dei più importanti quotidiani tedeschi, svela un’altra situazione che mette sicuramente in pericolo la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juventus, per Adeyemi servono 50 milioni

“Adeyemi, contratto fino al 2027, non è più, contrariamente a quanto detto di recente, uno dei candidati alla cessione questa estate. Solamente una mega offerta da 50 milioni di euro potrebbe indebolire il Borussia“. Questo si legge testualmente sulla Bild, che quindi sottolinea come i gialloneri di Germania non hanno, in primis, nessuna intenzione di cedere il giocatore e, subito dopo, per essere tentati, vorrebbero prendere una cifra assurda.

Insomma, situazione che sembra anche abbastanza delineata, ma in questi mesi abbiamo capito e visto come Giuntoli riesca sempre ad arrivare in fondo, o quasi, quando vuole qualcosa. E tutti noi speriamo che anche in questo caso il direttore dell’aria sportiva della Juventus possa avere ragione. Adeyemi sarebbe sicuramente un grandissimo colpo per le qualità fisiche e tecniche che ha dimostrato di possedere nel corso degli ultimi anni.