Juventus snobbata: ha scelto il Manchester United

Calciomercato Juventus, stavolta i bianconeri vengono snobbati. Il giocatore ha scelto il Manchester United

Fino al momento Cristiano Giuntoli ha sempre centrato il colpo prefissato. A partire da Douglas Luiz e via dicendo. Adesso nel mirino, come sappiamo, c’è Todibo, che servirebbe per andare a completare il pacchetto arretrato della squadra. Ma non solo, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Santi Aouna, il direttore dell’area tecnica juventina avrebbe un altro elemento nel mirino.

Ma in questo caso la situazione è abbastanza complicata ed è anche difficile da ribaltare. La priorità dell’esterno difensivo è il Manchester United, alla quale ha dato il suo ok al trasferimento. Per il momento, nemmeno in questo caso, si parla di un’operazione pronta e chiusa. Però qualora i Red Devils dovessero affondare il colpo, e a quanto pare lo potrebbero fare, allora ci sarebbero pochi dubbi sulla destinazione scelta.

Mazraoui ha snobbato la Juventus

Il nome è quello di Mazraoui, esterno marocchino del Bayern Monaco, che i tedeschi hanno deciso di cedere. O, per meglio dire, diciamo che non è uno degli incedibili. Davanti ad un’offerta ritenuta soddisfacente potrebbe partire senza problemi. E sono molte le squadre che avrebbero messo gli occhi sul calciatore, e una di queste sarebbe proprio quella bianconera ma che, arrivati a questo punto, ha poche possibilità di chiudere l’affare.

Soprattutto in questa sessione di mercato abbiamo visto più volte come sia la volontà del giocatore a fare la differenza. E in questo caso Mazraoui una scelta l’ha fatta. E non porta a Torino, ma va direttamente in Premier League.