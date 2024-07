La Juventus accetta 30 milioni: Chiesa rifiuta il rinnovo e se ne va

La Juventus accetta 30 milioni. Le operazioni in uscita sembrano caratterizzare l’attuale momento del mercato della Juventus.

26 luglio 2024, ore17.00. Il Max Morlock Stadion di Norimberga sarà il teatro dell’esordio della nuova Juventus di Thiago Motta. La formazione tedesca guidata dall’ex Lazio, Miroslav Klose, rappresenterà il primo test di una stagione infinita per la compagine bianconera.

Germania ed Italia, Herzogenaurach e Continassa. Una Juventus che lavora sodo con il sorriso sulle labbra e sudore sulla fronte ed un’altra Juventus, meno sorridente, che lavora senza conoscere esattamente il suo futuro. Un futuro che sarà dettato dal mercato. Quello della Juventus ha già svelato molto, ma ancor più deve svelare. In entrata ed in uscita. Cristiano Giuntoli è al lavoro per piazzare, da qui alla fine del mese, altre operazioni che assestino ulteriormente la Juventus di Thiago Motta. Cosa dobbiamo attenderci da qui ai prossimi giorni? Il giornalista Mediaset, Gianni Balzarini, ha provato a tracciare un ipotetico tragitto che potrebbe percorrere Cristiano Giuntoli.

La Juve incassa e Chiesa se ne va

Quando si parla di mercato si entra in un campo che può offrire di tutto e, soprattutto, sorprenderti. Dove, quando meno te lo aspetti, possono esplodere situazioni non previste, né prevedibili. Da questo assunto parte l’analisi di Gianni Balzarini sulle prossime mosse di mercato della Juventus. E si parte dall’argomento più caldo: Federico Chiesa.

“C’è un interesse da parte del Tottenham per Federico Chiesa ossia il Tottenham sarebbe pronto a formulare un’offerta di circa 30 milioni forse anche qualcosa di più e la Juventus praticamente potrebbe fare salti di gioia nel senso che sarebbe una cifra che andrebbe oltre i 20-25 milioni che offriva o che poteva offrire eventualmente la Roma o il Napoli”. La vicenda Chiesa è però una continua fucina di notizie ed indiscrezioni che fanno ben comprendere quanto complicato sia il quadro complessivo. Prosegue infatti Gianni Balzarini: “C’è di rimando e trova conferma l’indiscrezione messa in circolo da Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport che la Juve farà una nuova offerta, un nuovo tentativo di offerta a Chiesa al ribasso, ne aveva già fatto una precedentemente. Probabile che Chiesa dica no a questa offerta al ribasso dal momento che puntava a guadagnare quanto meno la cifra percepita in questi anni da Vlahovic, ovvero 7 milioni”. A quel punto, secondo il giornalista Mediaset, potrebbe farsi avanti il Tottenham ed iniziare una trattativa per cercare di trovare un accordo con Federico Chiesa, sempre che la destinazione londinese sia di gradimento all’esterno bianconero. “L’affare Chiesa potrebbe definirsi in pochi giorni”. Forse.