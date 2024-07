Milik via, al suo posto un Bomber di Euro 2024: alla Juve per 10 milioni

La Juventus si prepara a salutare Arkadiusz Milik, i bianconeri hanno in mente il sostituto: affare da 10 milioni per un bomber di Euro 2024

Con la maglia della Juventus, ha vissuto due stagioni in cui ha saputo farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa, pur non mettendo insieme numeri stratosferici. 17 gol in 74 presenze per Arkadiusz Milik in bianconero, un bilancio che non lo renderà un nome indimenticabile per l’ambiente, pronto a salutarlo.

Il polacco ha dato il suo contributo come vice Vlahovic pur senza incantare. Adesso, l’intenzione della Juventus è quella di puntare su qualcos’altro. Finisce anche lui nella rivoluzione bianconera voluta da Giuntoli e da Thiago Motta. Sono già tanti i giocatori che hanno salutato Torino e uno dei prossimi potrebbe essere lui.

Si tratta di un giocatore che ha mercato e dunque la Juventus non è particolarmente preoccupata di trovargli una sistemazione. Prezzo del cartellino e ingaggio, non elevatissimi, possono far sì di riuscire a cederlo con calma. In Serie A, si è parlato dell’ipotesi Parma, più probabile che possa finire all’estero, con West Ham e Siviglia interessate, anche se non stanno ancora accelerando.

Naturalmente, servirà un centravanti di scorta che possa piazzarsi in panchina pronto a subentrare a Vlahovic in caso di bisogno, visto che Kean è già partito. Anche su questo fronte, Giuntoli si sta muovendo.

Juventus, Giuntoli ha scelto il vice Vlahovic: nome a sorpresa

Tra i tanti profili che il direttore tecnico bianconero sta valutando, ce n’è uno abbastanza a sorpresa, ma che, con una spesa contenuta, potrebbe dare alla Juventus una interessante arma a gara in corso.

A Euro 2024, c’è stata meno gloria del previsto per i centravanti. Ma alcuni hanno saputo ugualmente mettersi in luce. Come l’olandese Wout Weghorst, che da subentrato ha segnato un gol pesantissimo nel match inaugurale con la Polonia. Qualcosa di ancora meglio gli era riuscito ai Mondiali 2022 in Qatar, segnando, nel finale, una doppietta che quasi eliminava l’Argentina.

Centravanti vecchio stampo, Weghorst potrebbe rappresentare un tipo di giocatore da inserire nei finali convulsi e per muovere difese particolarmente arcigne fisicamente. Una variante tattica da non sottovalutare, anche in una squadra che punta a fare gioco palla al piede. Tornato al Burnley dal prestito all’Hoffenheim, potrebbe essere acquistato, a un anno dalla scadenza del suo contratto, per 10 milioni di euro o anche meno.