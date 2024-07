Svolta clamorosa per Sainz: rischio altissimo

Il futuro di Carlos Sainz sotto la lente d’ingrandimento: adesso il pilota spagnolo in uscita dalla Ferrari rischia grosso

Tra i temi certamente più interessanti in Formula 1, da qualche settimana a questa parte, vi è il mercato piloti. Al di là di ciò che sta succedendo in pista, i tifosi restano in attesa dell’ufficialità dei prossimi trasferimenti. Dopo l’annuncio di Hamilton in Ferrari dal 2025, tutti i fari sono puntati su Carlos Sainz.

Si è detto deluso e amareggiato di non poter continuare la sua avventura alla guida della ‘Rossa’. Ma Carlos Sainz ha subito voltato pagine, pur rimanendo competitivo in pista con la Scuderia di Maranello. Da settimane le voci riguardanti la sua prossima squadra si stanno moltiplicando e non è ancora chiaro quale sia la volontà del 29enne di Madrid, corteggiato da diverse scuderie. Da tempo c’è la Williams, con James Vowles che non ha mai nascosto di desiderare l’approdo di Carlos nel team inglese.

Occhio poi all’offerta della Sauber che tra due anni verrà ufficialmente rimpiazzata da Audi e che segue Sainz da moltissimo tempo. Alpine si è aggiunta solo di recente ma con la firma di Flavio Briatore col team transalpino – grande estimatore del pilota della Ferrari – tutto è ancora possibile. Sullo sfondo le suggestioni – difficili ma non impossibili – che portano a Mercedes e Red Bull, un doppio scenario complicato ma ancora fattibile sulla carta.

Sainz, che rischio: la rivelazione dell’ex campione del mondo

Intervistato da ‘OLBG’, l’ex campione del mondo 1997 Jacques Villeneuve ha voluto dire la sua sul futuro di Sainz. Ed il canadese, senza peli sulla lingua come consuetudine, dopo aver elogiato lo spagnolo della Ferrari ha dipinto uno scenario tutt’altro che roseo per la scelta della sua prossima scuderia.

Secondo Villeneuve, Sainz non dovrebbe attendere ancora molto nella decisione del suo prossimo team: perché c’è un rischio non trascurabile che potrebbe portare conseguenze inattese: “Magari sta ancora sperando nella Mercedes, che Antonelli non sia abbastanza bravo e che il posto sia disponibile per qualche anno. Giocando d’attesa, però, puoi finire per scoprire di essere l’ultimo a rimanere a piedi. Non sarebbe positivo”. Per l’ex rivale di Schumacher, dunque, Sainz dovrebbe darsi una mossa. Perché c’è la concreta possibilità che tutti i posti vacanti si occupino lasciando senza vettura lo spagnolo per il 2025.

“Se ricevi una buona proposta e ritardi troppo, fai arrabbiare gli altri e non ti vogliono più. Firmi tardi rendendo palese che quella squadra fosse solo la tua terza scelta. Non è la miglior decisione da prendere”. il canadese ha rilasciato parole al miele sul #55 della ‘Rossa’: “Ha grande etica del lavoro ed è bravo ad adattarsi lavorando bene con gli ingegneri. Il suo feedback ripaga, ha valore. Sa reagire bene sotto pressione”.

Villeneuve torna infine sul momento, assai difficile per Sainz, quando ha ricevuto dal Cavallino Rampante dell’approdo di Hamilton al suo posto nel 2025. “Non ha reagito male quando la Ferrari lo ha abbandonato. Questo fa la differenza, sarebbe perfetto per la Willams (ex scuderia di Villeneuve) che ha bisogno di due piloti così”.