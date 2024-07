Trattativa chiusa, sono 60 milioni: nuovo incubo Juventus

Trattativa chiusa, sono 60 milioni. Non arrivano buone notizie per la Juventus. Un obiettivo dichiarato di Cristiano Giuntoli vola altrove.

Chissà come l’avrà immaginata la corrente sessione estiva di calciomercato Cristiano Giuntoli durante il lungo inverno passato. Quando giornata di campionato dopo giornata di campionato aveva gli occhi rivolti al campo da gioco ma la mente ben lontana e già rivolta al futuro.

E chissà quante volte osservando gli allenamenti e le partite della Juventus guidata da Massimiliano Allegri pregustava il cambio di guida tecnica e l’inserimento nella rosa bianconera di giocatori a lui particolarmente graditi. Ora il direttore tecnico della Juventus è nel bel mezzo della sessione estiva di calciomercato. Al nuovo tecnico della Juventus, Thiago Motta, fortemente voluto proprio dal dirigente toscano, vuole consegnare la Juventus più forte e completa possibile. Le idee ed i desiderata dell’ex tecnico del Bologna sono estremamente precisi. Non tanto sui nomi quanto sulle precise caratteristiche che i diversi profili devono necessariamente avere.

Si chiude per 60 milioni. Juve K.O.

Soltanto i fuoriclasse hanno un ruolo ben preciso in campo. Gli altri ‘normali’ devono sapere far tutto. Il pensiero di Thiago Motta si potrebbe riassumere così. All’interno, però, della sua idea di calcio gli esterni ricoprono una valenza particolare.

Giuntoli da tempo sta lavorando sugli esterni ed i profili selezionati dal direttore tecnico bianconero sono di primissimo piano. Si pensi soltanto a Jadon Sancho, esterno inglese del Manchester United, classe 2000, che Giuntoli avrebbe voluto portare alla Juventus già a gennaio. L’opposizione di Allegri ha fatto poi saltare tutto. L’altro nome è quello di Karim Adeyemi, 22enne esterno tedesco del Borussia Dortmund con il quale Giuntoli ha già avuto i primi contatti. Da oltre Manica. però, arriva un serio pericolo per la Juventus. La conferma arriva al Daily Mail che ci racconta di come la Juventus debba parare l’assalto dell’Aston Villa al 22enne tedesco. Il club inglese ha da poco ceduto il suo attaccante, Moussa Diaby, al club saudita dell’Al Ittihad per la considerevole cifra di 60 milioni di euro. Per Karim Adeyemi ne basterebbero poco più della metà. Jadon Sancho e Karim Adeyemi hanno giocato parte dell’ultima stagione insieme al Borussia Dortmund. E se si ritrovassero insieme alla Juventus? Forse, ma occhio all’Aston Villa.