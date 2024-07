Blitz in città, ha scelto la Juventus: comunicazione da 37 milioni

Calciomercato Juventus, week end decisivo: è già in Italia per sistemare gli ultimi dettagli. Ottimismo sulla chiusura dell’operazione

Sono ore intensissime in casa Juventus. Lasciatasi alle spalle la netta sconfitta patita in amichevole contro il Norimberga, la compagine di Thiago Motta è tornata in Italia dove proseguirà la preparazione pre-campionato. A tenere banco in casa bianconera, però, sono anche le voci di calciomercato.

In attesa dell’ufficialità di Soulé, atteso a Roma nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche di rito, dopo aver chiuso l’operazione per la cessione di Huijsen, Cristiano Giuntoli è pronto a far partire l’assalto a Jean Clair Todibo. A tal proposito emergono interessanti novità. Come riferito da Sky, infatti, l’agente del difensore francese è in Italia: è previsto infatti un incontro con Cristiano Giuntoli per provare a trovare la quadra definitiva per l’ingaggio del calciatore. In sostanza la Juve dovrà formalizzare la proposta quinquennale messa sul piatto per convincere Todibo a resistere ai ripetuti assalti del West Ham.

Una volta sistemati i dettagli contrattuali – il che allo stato attuale della situazione sembra configurarsi come una mera formalità – la ‘Vecchia Signora’ si presenterà dal Nizza con la prima offerta ufficiale. I contatti degli ultimi giorni hanno portato ad una sostanziale apertura del club francese in merito alla formula dell’affare, consistente in un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Dal canto suo, il Nizza continua a chiedere 37 milioni di euro per confezionare la trattativa: ci sarà da lavorare, ma trapela ottimismo tra le parti. Week end bollente sul fronte Todibo: saranno ore assolutamente decisive per il futuro del francese.