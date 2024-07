Chiesa in una big italiana, Giuntoli corre ai ripari: al suo posto un’icona della Serie A

Federico Chiesa è pronto a dire addio alla Juve e a passare in un’altra big italiana. Al suo posto Giuntoli prende un’icona della Serie A

Federico Chiesa è il grande rebus della Juventus in questa sessione di mercato. Rinnovo, permanenza in scadenza oppure cessione: sono tre le opzioni sul tavolo al momento tutte valide. Forse quella più lontana, al momento, è il prolungamento del contratto, considerando la distanza ancora ampia che c’è tra domanda e offerta. Giuntoli non gli offre più di 6 milioni di euro l’anno, uno in più di quanto prende oggi. L’entourage chiedeva almeno 8.

Il problema è che attualmente nessuno sembra offrirgli una proposta migliore di quella dei bianconeri. L’offerta più ricca ricevuta sono i 6 milioni del suo attuale club. Anche per questo le piste che portavano alle altre big in serie A come Roma e Napoli si erano raffreddate. I contatti tra la dirigenza della Juve e il calciatore vanno avanti da diversi mesi, senza arrivare alla fatidica fumata bianca.

Chiesa-Juve è addio, Giuntoli ha già in mano il sostituto: la situazione

Il giornalista ed esperto di mercato Michele Fratini ha parlato della situazione relativa all’asso della Nazionale in un’intervista a calciomercato.it. Senza rinnovo è probabile che la Juve cercherà di trovare con più insistenza un’acquirente che possa far felice tutte le parti in causa, per non perderlo a zero tra un anno come già successo con Rabiot in questa stagione.

Come asserito dal noto collega, la destinazione di Federico Chiesa potrebbe essere ancora in serie A, passando alla rivale appena inizierà l’effetto domino dovuto dal mercato e i vari tasselli del puzzle andranno al proprio posto. In parole più semplici è il Napoli che sta pensando all’ex Fiorentina. Frattini parla addirittura di “affare in dirittura di arrivo”.

Esso si concretizzerà appena uscirà Osimhen, in modo che De Laurentiis avrà il denaro necessario per acquistarlo subito. Niente scambi con la Juve, Giuntoli vuole solo soldi cash. Per Frattini “tecnicamente è un giocatore che non si discute e con Conte può andare a mille”. A quel punto il club bianconero dovrà virare su un altro giocatore.

Ceduto Soulé alla Roma, il posto di Chiesa potrebbe essere preso da Domenico Berardi del Sassuolo, che finalmente dopo anni di corteggiamento può giungere a Torino. La Juve si assicurerebbe così un’icona della serie A, sebbene nei primi periodi dovrà fare di necessità virtù essendo l’esterno calabrese ancora alle prese con i postumi del grave infortunio subito lo scorso inverno.