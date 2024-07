Dall’Inter alla Juventus: Giuntoli l’ha fatto sul serio

By

Dall’Inter alla Juventus. All’interno del fantasmagorico mercato della società bianconera non sorprende nemmeno la trattativa con la ‘nemica storica’.

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Juventus, Thiago Motta, il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, parlando di mercato ha ‘annunciato’ tre nuovi innesti, uno per reparto.

Pertanto dopo gli arrivi di Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Khéphren Thuram e Juan David Cabal, all’interno dell’organico bianconero rinarrerebbero scoperte soltanto tre caselle. Considerato che la prima verrà occupata molto presto da Jean-Clair Todibo, centrale francese del Nizza, la seconda, probabilmente, dall’oggetto del desiderio bianconero, Teun Koopmeiners e la terza dall’esterno di qualità richiesto da Thiago Motta, si può ritenere concluso il mercato in entrata della Juventus. E’ davvero così? Facendo di conto forse ancora qualcuno potrebbe attraversare i cancelli della Continassa per unirsi al gruppo bianconero. Forse un altro esterno basso e, probabilmente, un attaccante esterno a completare il reparto offensivo. Il centrocampo, con l’arrivo eventuale di Koopmeiners, sarebbe al completo. Oppure no?

Giuntoli bussa alla porta dell’Inter

E’ indubbio come sia il centrocampo il reparto che merita maggiore attenzione in casa Juventus. Ed al centrocampo Giuntoli ha riposto, e riporrà, le sue maggiori attenzioni e risorse economiche. Per avvicinarsi all’Inter occorre anche un mediana di qualità e con le giuste alternative.

E se per rendere più forte il centrocampo bianconero, Cristiano Giuntoli puntasse ad indebolire quello dell’acerrima rivale? Non facile, ma possibile. Simone Inzaghi ha un reparto centrale di assoluta qualità e ricco di alternative. Il tecnico nerazzurro può infatti contare su profili quali Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Asliani, Frattesi ed il nuovo arrivato Zielinski. Alcuni titolari inamovibili, altri costretti ‘forzatamente’ alla panchina. Tra questi vi è anche Davide Frattesi. La Juventus lo segue fin dai tempi del Sassuolo, ma allora l’Inter è arrivata prima. Ora, però, la Juventus sembra ritornata alla carica, potendo contare su una latente insoddisfazione del centrocampista azzurro. Almeno questo è quanto risulta a La Gazzetta dello Sport. La risposta dell’Inter è stata, però, negativa, dal momento che il centrocampista romano non è iscritto nella lista dei partenti.

Cristiano Giuntoli rinuncerà definitivamente all’obiettivo?