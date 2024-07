Dani Olmo inchioda la Juventus: l’affare dell’estate salta così

Dani Olmo inchioda la Juventus. Il calciomercato ed i suoi fitti incroci, con trattative che a volte spalancano, a volte chiudono opportunità.

La Juventus sta per salutare la Germania e lo splendido quartier generale del suo sponsor tecnico, Adidas. Una settimana produttiva dal punto di vista del lavoro svolto, tranne per la non felice appendice rappresentata dalla prima amichevole della stagione.

La netta sconfitta contro il Norimberga, 3-0, è il punto dal quale, necessariamente, Thiago Motta dovrà ripartire. A breve, alla Continassa inizierà la seconda parte della preparazione. Pian piano i ranghi si ricompatteranno con l’arrivo degli ultimi nazionali e dei nuovi arrivati. Le porte girevoli della Continassa, però, continueranno alacremente ad operare dal momento che sono ancora diverse le operazioni in entrata-uscita previste dal direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli. Se infatti la possibile, imminente chiusura dell’affare Todibo metterà in sicurezza il reparto difensivo e se per il centrocampo il solo obiettivo perseguito non occorre nemmeno più ripeterlo, è il fronte offensivo a destare le maggiori preoccupazioni poiché è il reparto che presenta numerose caselle vuote. Via Kean, quasi furi Soulé e Chiesa, con Milik che sembra soltanto intento a cercare una nuova collocazione, soltanto Vlahovic e Yildiz hanno la certezza di esserci. E poi?

Per Conceicao alla Juve salta tutto

Il calciomercato vive di millanta intrecci invisibili che passano sulla testa dei direttori sportivi senza che quasi nessuno di loro poi se ne accorga. Le conseguenze possono essere sia positive che negative, dal momento che possono sbloccare, o bloccare, altre possibili operazioni.

Nella sua frenetica caccia agli esterni Cristiano Giuntoli ha stilato, in accordo con Thiago Motta, una lista di preferiti. La coppia che più sembra intrigare il nuovo duo operativo bianconero sembra composto dal 22enne esterno tedesco, Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, e dal 21enne esterno portoghese, Francisco Conceicao, del Porto. Relativamente al talento, nonché nazionale portoghese, record.pt lancia un serio allarme per la Juventus. Il club tedesco del Lipsia ha infatti messo nel mirino Francisco Conceicao. Il suo possibile acquisto è legato, però, alla cessione del centrocampista-attaccante spagnolo, classe 1998 e neo Campione d’Europa, Dani Olmo. Con il ricavato di tale prestigiosa cessione il club tedesco avrebbe poi le risorse economiche necessarie per puntare il talento portoghese.

Spetterà a Cristiano Giuntoli tentare di allontanare ‘la minaccia’ tedesca.