Infortunio Sinner, cambiano i tempi di recupero: tifosi col fiato sospeso

Svolta per Jannik Sinner, cambiano i tempi di recupero dopo la tonsillite: i tifosi sono in fermento, cosa può succedere

C’è ancora grande delusione tra i tifosi italiani per il forfait di Jannik Sinner ai Giochi olimpici di Parigi. Costretto a issare bandiera bianca da un improvviso infortunio, o meglio da un malanno fuori stagione, l’azzurro sta cercando però di rimettersi in sesto. La stagione tennistica è infatti ancora molto lunga, e il numero uno al mondo non ha alcuna voglia di arrendersi allo sconforto.

Buttato giù il boccone amaro del forfait olimpico e delle conseguenti, e purtroppo inevitabili, critiche, Sinner sta già pensando al futuro, proiettandosi su quelli che saranno i prossimi impegni. Tonsillite permettendo, Sinner ha infatti intenzione di tenere fede ai suoi programmi. Nonostante i tempi di recupero fino a pochi giorni fa sembrassero quindi ancora da valutare, la sensazione al momento è che il suo ritorno in campo possa arrivare prima di quando temuto. In assenza dell’ufficialità, i tifosi restano però con il fiato sospeso: tutto può cambiare da un momento all’altro.

Sinner torna in campo: le ultime notizie sulle condizioni del tennista azzurro

Fermato in questa stagione solo da qualche malanno improvviso e qualche infortunio imprevisto, Sinner sta cercando di riprendersi completamente per poter dare il via, tra qualche giorno, alla seconda parte della stagione. Una seconda parte in cui ha da difendere tantissimi punti nel ranking, e soprattutto da confermare la crescita straordinaria cominciata proprio dal Canada nel 2023, con quella storica vittoria del suo primo titolo Masters 1000 a Toronto.

Superata la delusione per l’assenza da Parigi, salvo clamorosi colpi di scena Jannik dovrebbe essere regolarmente in campo proprio nell’Open canadese, alla ricerca di un bis che gli permetterebbe di confermare 1000 preziosissimi punti nel ranking e di tenere a distanza Djokovic e Alcaraz, che comunque sono al momento presenti nella entry list del Masters 1000 di Montreal.

Dopo il Canada, Sinner dovrebbe in teoria continuare la propria preparazione agli US Open prendendo parte regolarmente anche al 1000 di Cincinnati, in cui lo scorso anno si fermò già al secondo turno, per poi proiettarsi appunto verso l’ultimo Slam dell’anno, quello in cui Sinner è chiamato a dimostrare di essere meritevole del numero 1 al mondo. Sognando, perché no, anche un successo che gli permetterebbe di pareggiare il numero di major conquistati in questo 2024 dal suo più grande rivale, Carlos Alcaraz. E sarebbe un segnale di grandissima importanza, considerando che dopo la doppietta Roland Garros-Wimbledon dello spagnolo in questo momento sono in molti a considerare il ‘regno’ di Sinner in vetta alla classifica ATP decisamente virtuale.