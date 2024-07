Juve, scambio stupefacente: Milik più 14 milioni per la rivelazione della Serie A

By

La Juventus è pronta a mettere in piedi uno scambio clamoroso in Serie A che prevede l’inserimento di Milik e un conguaglio economico di 14 milioni circa

Giuntoli sta lavorando per accontentare il più possibile Thiago Motta, bisognoso ancora di acquisti per costruire la squadra che ha in mente. Si parla con insistenza di un giovane talento ambitissimo a livello europeo.

Non è di certo terminato nel migliore dei modi il ritiro in Germania per la Juventus, almeno a vedere il risultato dell’amichevole conclusiva, giocata sul campo del Norimberga. Un pesante 3-0 che ha mostrato crepe ancora apertissime e un cantiere difficile da decifrare. Thiago Motta sta plasmando con qualche difficoltà la propria squadra e sebbene si tratti solo di calcio d’agosto (anzi di luglio), qualche preoccupazione c’è.

Per esprimere al meglio il gioco che ha fatto vedere al Bologna, il tecnico italo-brasiliano deve poter contare su due esterni offensivi di alto livello, un centrale difensivo bravo nell’impostazione (alla Calafiori) e un centrocampo aggressivo e dinamico (soprattutto nel ruolo di trequartista). All’appello mancano ancora due-tre pedine e Giuntoli sa benissimo quali sono le priorità. Di Koopmeiners si è parlato fin troppo e di certo verrà lanciato un nuovo assalto all’olandese dell’Atalanta, ma c’è da tenere in considerazioni un paio di piste anche per l’attacco.

La Juventus all’assalto di Ndoye: Giuntoli vuole inserire Milik come contropartita tecnica

Il famoso esterno offensivo, specie dopo la partenza di Soulé, è una delle necessità impellenti di Thiago Motta. Adeyemi, Sancho, Conceiçao, sono tutti nomi accostati alla Vecchia Signora in queste settimane, chi con più forza chi con meno. Adesso un profilo che potrebbe balzare in cima alla lista di Giuntoli è Ndoye, attaccante del Bologna che tanto bene ha fatto proprio con il neo tecnico bianconero.

Ndoye si è messo in mostra agli ultimi Europei con una serie di prestazioni di altissimo livello e ce ne siamo resi conto anche nella sfida degli ottavi di finale contro l’Italia. La sua valutazione è diventata piuttosto alta, visto che tra l’altro parliamo di un classe 2000.

Giuntoli sta pensando di offrire in cambio nella trattativa il cartellino di Milik, visto che i rossoblu devono ancora prendere un attaccante oltre a Dallinga. Un possibile accordo potrebbe trovarsi attorno ad una valutazione di 30 milioni, di cui circa la metà da coprire con un conguaglio cash (14 milioni), più il cartellino del centravanti polacco. Vedremo se alla fine Motta sarà accontentato.